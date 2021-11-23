«МЮ» выиграл и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а у «Вильярреала» все теперь крайне непросто. Испанцы были большую часть матча лучше соперника, но собственная ошибка привела к пропущенному мячу, однако к этому моменту англичане уже заиграли лучше. И в оставшееся время они не дали шансов сопернику на спасение и сами забили еще. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Бруну и Рэшфорд опять посеяли панику в штрафной «Вильярреала» в контратаке. Фойт с трудом выбил на угловой, не дав пробить Маркусу.
ГООООООООООООООООЛ! Джейдон Санчо — 0:2! Еще одна классная быстрая атака гостей. Рэшфорд. И снова все началось с отбора Фреда, только на этот раз на чужой половине поля. В итоге Рэшфорд притащил мяч к штрафной и транзитом через касание Бруну доставил мяч Санчо, который остановил, а потом выстрелил в ближнюю девятку. Мяч от перекладины вонзился в газон за лицевой.
Рэшфорд очень опасно из-под защитника пробил из штрафной — Рульи вытащил. После подачи углового с подбора плотно пробил Бруну Фернандеш — от выставленной ноги Пау Торреса мяч улетел на еще один угловой.
Едва второй Роналду не забил! Защитник неудачно скинул Рульи назад, и Криштиану успел первым, пробив мимо кипера, но и мимо ворот.
«Вильярреал» очень эффектно и ступенчато разыграл угловой на левом фланге. В итоге Морено простреливал от лицевой после подкидки через соперника от Парехо. Прострел вышел слишком сильным, поэтому удар «рыбкой» от Капу вышел неточным — мяч улетел очень высоко.
А «МЮ» продолжает давить, зарабатывает угловой. Фред бьет с подбора после выноса подачи защитниками, но попадает в трафик.
ГООООООООООООООООООООЛ! Криштиану Роналду — 0:1! Вот так вот! Мяч был у Рульи, аргентинский голкипер посмотрел и отдал Капу, но очень неудачно. Того сразу накрыл Фред. Мяч отскочил к Роналду, который в касание спокойно перебросил Рульи!
Так, а «МЮ»-то сейчас получше соперника. И острота появилась. Мяч все еще побольше у испанцев, но англичане теперь качественно распоряжаются своими моментами владения.
А теперь двойная замена у «Вильярреала»: вместо Йереми Пино в игру вступил Самуэль Чуквуэзе, а Ману Тригероса поменял Альберто Морено.
Шикарный пас Бруну Фернандеша выводит в штрафную Санчо, который обыгрывает защитника и бьет метров с десяти — Рульи тащит!
Отличный пас на Рэшфорда на рывок в штрафную. Дотянулся Маркус, но не смог удачно обработать, и Рульи забрал. Впрочем, забей «МЮ», все бы отменил офсайд. А так, игра просто продолжилась.
Рэшфорд был хедлайнером манкунианской атаки на правом фланге и хотел угловой, но Брих указал на удар от ворот.
Вместо Донни ван де Бека вышел Бруну Фернандеш, а Антони Марсьяля заменил Маркус Рэшфорд. Логично и ожидаемо. Ну а Криштиану Роналду теперь точно будет на острие атаки.
«Вильярреал» просто доминирует на поле. Санчо дорабатывает в оборону и переводит мяч на угловой, блокируя прострел Гомеса. Угловой вышел совсем неудачным.
Но вот чуть взорвались испанцы, провели хорошую атаку, и Данджума пробил с линии штрафной — выше створа.
ДЕ ХЕА! Отличная атака испанцев. Сначала мощно с линии штрафной приложился Мои Гомес, но он попал в спину Линделефу, однако на добивании по скачущему мячу с лета плотно пробил уже из штрафной Тригерос, и вот тут прыжок голкипера «МЮ» и сейв одной рукой спас гостей!
Полное преимущество у «Вильярреала». Но не стоит забывать, что испанцы лучше играли и в Манчестере, а потом на пятой добавленной ко второму тайму минуте забил Роналду...
Данджума и Пино комбинируют прямо в штрафной «Юнайтед», но в конце концов англичане все же отбиваются.
Санчо с правого края, посмотрев, давал низом в штрафную. Передачу прервали защитники, но с подбора в касание с 17-ти метров пробил Фред — в руки Рульи.
Небольшая пауза, потому что больно было Мактоминаю, который упал на соперника, уже отдав передачу. Но болевые ощущения уже позади, и игра продолжается.
Первый угловой во второй половине заработал «Вильярреал». Парехо подал на дальнюю штангу, но там Линделеф выбил головой.
На первых минутах второго тайма мяч сразу же оказался под контролем у футболистов «Вильярреала».
В целом не самый зрелищный первый тайм, но проблема больше в «МЮ», который просто не может, кажется, играть сейчас хорошо. «Вильярреал» смотрится очень даже неплохо. Ждем вторую половину.
Еще один отбор «Вильярреала» на чужой половине. На этот раз обезмячили завозившегося с мячом Уан-Биссака. Данджума мощно пробил от левой линии штрафной — над перекладиной.
Опять работает прессинг «Вильярреала». Отобрали на чужой половине поля, быстро дошли до штрафной. Перед ней ложный замах и удар, но от неприятностей Де Хеа спасает рикошет от защитника. Он хоть и изменил направление удара, но и почти к нулю свел скорость полета мяча. А угловой ни к чему опасному не привел.
Тригерос достаточно опасно простреливает с левого фланга в штрафную «МЮ». Мяч выбивают, но подбор за хозяевами, и Донни ван де Бек на левом полуфланге атаки испанцев перед штрафной фолит на желтую карточку.
Опять отрезок контроля от «Манчестер Юнайтед». В итоге в позиционной атаке идет высоченная подача с левого фланга в сторону Роналду, но все же португалец до мяча не добирается.
Пауза в игре — Фреду больно. Сам неудачно подвернул голеностоп, без контакта с соперником, когда Парехо переложил мяч на другую сторону, а бразилец пытался развернуться. Матич стал активнее разминаться.
Желтая карточка Йереми Пино. Марсьяль на скорости протащил мяч по левому краю и сделал проникающий пас на ход набегавшему на скорости Теллесу. Пас был слишком сильным, но Йереми Пино зачем-то дернул бразильца рукой. В итоге фол на «горчичник», причем перед самой штрафной! Опаснейшая точка на ровном месте.
Капу обокрал Теллеса на фланге почти в центре поля и классно перевел в штрафную на Данджуму, который как-то не сориентировался. Мяч заскакал, и не смог голландец ударить.
Теллес подал на ближний угол вратарской, но защитники легко вынесли мяч. После подбора дело дошло до удара Роналду. Точно в створ, но слабо и легко для Рульи.
Неприятный сильный навес от Санчо в штрафную «МЮ» в направлении Роналду. Мяч летел через вратарскую, но Альбиоль смог вынести его на угловой.
А вот момент! Рульи сделал длинный пас от своей штрафной на Пино, который дотащил мяч до лицевой в штрафной и отдал назад под удар набегавшему Парехо в касание — Де Хеа потащил одной рукой!
Довольно скучно. Ничего вообще не происходит пока. При этом «Вильярреал» сделал в этом матче на данный момент в два раза больше передач.
Роналду спустился за мячом в глубину, разогнал атаку, отдал направо, а когда партнеры потеряли, побежал прессинговать голкипера соперников.
Роналду, кстати, сейчас в центре нападения бегает. Ну а Марсьяль слева. Впрочем, оба без мяча. Зато прессингуют.
Пытаются англичане налаживать контроль и игру. Мяч отрезками держится, но никаких реальных атакующих акций нет.
Парехо навешивает на набегавшего на дальнюю штангу Йереми Пино, но Виктор Линделеф успевает головой снять мяч... Еще один корнер будет. Но он ни к чему не приводит. Вернее, все закончилось ударом Пау Торреса издали с подбора — очень неточно.
Испанцы хотят пенальти за попадание мяч в руку Уан-Биссака после навеса в штрафную, но Брих уверенно показывает, что за такое одиннадцатиметрового не будет, только угловой.
Опаснейший удар 19-летнего игрока сборной Испании Йереми Пино! Обыграл на скорости Теллеса справа в штрафной «МЮ» и пробил в ближний угол — и тут в сетку с внешней стороны.
«Вильярреал» пока больше контролирует мяч, но при этом, когда снаряд переходит к англичанам, сам большими силами отходит назад.
Фойт развернул пытавшегося отобрать у него мяч Криштиану на фланге и сохранил владение. Стадион ответил аплодисментами.
Мяч летел на ногу набегавшему Криштиану, но выпрыгнувший Альболь снял головой. Все равно дошло до удара от дальней штанги. С лета чуть в сетку с внешней стороны пробил Мактоминай.
«Вильярреал» сразу же взял мяч под контроль, но ничего интересного придумать позиционно пока не может. А вот Марсьяль после перехвата получил на рывке к чужой штрафной сзади по ногам и заработал штрафной. Точка скорее для подачи. Алекс Теллес у мяча.
Еще интереснее: Марсьяль расположился на острие атаки, а вот Криштиану Роналду сегодня вспомнит молодость, он на левом краю!
Брих пока ушел с поля в подтрибунное помещение — оперативные действия сотрудников УЕФА не дали результата. Ждем начала игры.
Ну и важно отметить два шага Кэррика. Сегодня в составе давно не игравшие при Сульшере Антони Марсьяль и Донни ван де Бек. При этом в запасе оказались столпы: Маркус Рэшфорд и Бруну Фернандеш! Очень интересно, к чему это все приведет.
Матч пока не начинается: у Бриха возникли какие-то неполадки с аудиооборудованием, и он ждет, когда ответственные лица все поправят. Команды пока продолжили разминку с мячами.
Положение в группе следующее: «МЮ» лидирует с семью очками, у «Вильярреала» столько же, но он второй из-за пораженитя в личной встрече в Англии. В спину с пятью баллами дышит итальянская «Аталанта», а швейцарский «Янг Бойз» набрал три очка.
А вот кому из игроков «Манчестер Юнайтед» доверил начинать матч Майкл Кэррик: Де Хеа — Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Алекс Теллес — Фред, Мактоминай — Санчо, ван де Бек, Марсьяль — Криштиану Роналду.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого выставил с первых минут главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери:
Рульит — Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян — Тригерос, Капу, Дани Парехо — Мойсес Гомес — Йереми Пино, Данджума.
Очень важный матч группы F, где в борьбе за выход в плей-офф остаются все четыре участника. И «Манчестер Юнайтед» прибыл в Испанию без Оле-Гуннара Сульшера. Норвежец был уволен с поста главного тренера после всех неудач последнего времени. В качестве исполняющего обязанности наставника выступит сегодня другой экс-игрок манкунианцев — Майкл Кэррик.