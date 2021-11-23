Вильярреал

Матч окончен

«МЮ» выиграл и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а у «Вильярреала» все теперь крайне непросто. Испанцы были большую часть матча лучше соперника, но собственная ошибка привела к пропущенному мячу, однако к этому моменту англичане уже заиграли лучше. И в оставшееся время они не дали шансов сопернику на спасение и сами забили еще. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.