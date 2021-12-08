Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
В МИД ФРГ заявили о необходимости избежать военного... 12:06
Прокурор заявил, что попасть в Грузию Саакашвили помог бывший... 12:05
В московском метро избили заступившегося за пару мужчину 12:04
Нортуг: хочу, чтобы русские девушки вели войну с Норвегией и... 12:03
Абхазия предложила Грузии определить границы 12:02
МФЦ «Рязанский» в Москве возобновил работу после... 11:59
Стало известно об имуществе Градского в Израиле 11:57
Адвокат рассказал, что грозит экс-главе петербургской Федерации борьбы... 11:56
В России выявлено 30 209 случаев заражения коронавирусом... 11:52
Школьница из Австралии отбилась от акулы, спасая себя и друга 11:48
Спорт

Фантастический матч престижа: «Зенит» вырвал ничью в игре с «Челси»

В матче 6-го тура ЛЧ «Зенит» и «Челси» сыграли вничью 3:3

close
100%
Александр Гальперин/РИА «Новости»
Петербургский «Зенит» в матче шестого тура Лиги чемпионов принимал лондонский «Челси». Сражавшийся за первое место в группе лондонский клуб не сумел переиграть питерцев, яркий и богатый на события матч завершился вничью 3:3. «Газета.ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур
Окончен
08 декабря 20:45
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
38' Клаудиньо
41' Азмун
90' Оздоев
3 : 3
Челси
Лондон, Англия
2' Вернер
62' Лукаку
85' Вернер
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
1-й тайм

38' Клаудиньо 41' Азмун

2' Вернер

37' Хадсон-Одои

2-й тайм

60' Ловрен

62' Лукаку

85' Вернер

90' Оздоев

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'90+7

Наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!

'90+6

Все! «Зенит» сегодня сыграл смело, красиво и заслуженно вырвал ничью в конце матча с действующим победителем Лиги чемпионов! Весной питерцы сыграют в Лиге Европы. А мы посмотрели шикарный матч!

'90+4

ГООООЛ! «Зенит» спасает этот невероятный мяч! Оздоев поймал отскок на линии штрафной после серии рикошетов и отскоков и мощно выстрелил в верхний угол! Потрясающий удар! 3:3!

'90+2

Мостовой теперь на газоне, а Дзюба получает помощь у бровки.

'90

«Челси» владеет мячом и преимуществом в конце матча, но у «Зенита» еще целых шесть минут!

'88

Дзюба лежит на газоне, долго не может подняться.

'86

Посмотрели повтор момента, не было офсайда у Вернера.

'85

Умеет, когда захочет. Вернер открылся на линии офсайда в штрафной, принял, одним движением убрал защитники и пробил низом под Кержаковым! 2:3!

'81

Дуглас Сантос бьет с подбора, но получается не слишком удачно.

'79

Теперь замены у «Зенита». Мальком, Кузяев и Азмун ушли, вместо них Артем Дзюба, Магомед Оздоев и Александр Ерохин.

'76

А Маркос Алонсо сменил Сауля.

'76

Посмотрели повтор момента с падением Азмуна — пенальти нет. Иранец вроде бы готов продолжать игру. А Кай Хавертц меняет Лукаку.

'74

Момент у «Зенита»! Круговой получил длинную передачу из глубины, дошел до лицевой линии и покатил на Азмуна, но тот упал в борьбе с Сарром на углу вратарской. Пенальти нет, а иранцу нужна помощь врачей.

'73

Теперь «Зенит» поддавил своего соперника, будет третий угловой подряд у ворот «Челси».

'71

Кепа спасает «Челси»! Азмун высоко выпрыгнул после подачи Клаудиньо справа и мощно пробил головой метров с восьми — вратарь одной рукой выгреб мяч с линии ворот!

'68

Круговой сначала шикарно отработал в обороне и тут же подарил мяч Вернеру. Но немец, к счастью, не ожидал такого подарка и растерялся.

'67

Круговой сразу же пробил по воротам с линии штрафной, но попал в защитника и будет угловой.

'66

А Даниил Круговой выходит вместо Ракицкого.

'65

Замены у «Челси». Хаким Зиеш меняет Баркли, Кристиан Пулишич выходит вместо Хадсона-Одои.

'62

Пропускает «Зенит». После стандарта мяч остался у «Челси», лондонцы провели быструю атаку, Вернер сыграл в стенку с Баркли, а затем отдал на Лукаку, который стоял прямо напротив ворот на линии вратарской и спокойно расстрелял пустые ворота. 2:2!

'61

Джеймс со штрафного мягко подал, но там исправился за фол Ловрен и выбил мяч из штрафной.

'60

Ловрен привез довольно опасный стандарт с угла штрафной и получил желтую.

'59

«Челси» потихоньку забирает себе мяч и все чаще позиционно атакует на чужой половине.

'57

Лукаку не смог принять мяч в штрафной «Зенита», отскочил от него мяч, а дальше в дело вступили защитники питерцев.

'55

Саулю дали принять в штрафной, он мощно выстрелил по центру, но попал прямо в Кержакова, который кулаками отразил мяч.

'54

Баркли стреляет со средней дистанции — Кержаков спокойно ловит!

'52

Малком красиво и изящно убрал на замахе Сарра, и решил сам пробить с левой низом в дальний угол — Кепа парировал!

'52

С углового ничего опасного «Челси» создать не смог.

'51

Мостовой вместо Вендела выходит, а «Челси» будет подавать угловой.

'50

Вендел на газоне, а Андрей Мостовой готовится выйти на поле уже с начала тайма. Видимо, повреждение у Вендела с первого тайма.

'49

«Зенит» начинает второй тайм с активного высокого прессинга.

'47

Замен в перерыве нет.

'46

Продолжаем! Начался второй тайм.

'45+1

Перерыв! «Зенит» пропустил уже на второй минуте, но затем перестроился и сумел дважды поразить ворота «Челси»! С хорошим настроением играет питерский клуб, ждем продолжения!

close
100%
Александр Гальперин/РИА «Новости»
'45

Добавлена одна минута к первому тайму.

'44

И снова Азмун убегает один на один, снова шикарный пас от Малкома, иранец из штрафной бил в дальний угол, но Кепа успел выбросить руку и отразить мяч!

'42

Посмотрели повтор, пауза была долгой, но засчитан гол!

'41

ГООООЛ! Азмун! Вендел отобрал мяч в центре, покатил на Малкома, а тот шикарной вразрез между двумя защитниками отправил один на один иранского форварда, который четко переиграл вратаря! 2:1!

'40

Не все в порядке в обороне у «Челси», но и «Зенит» хорош. А уж Клаудиньо избежал офсайда вообще шикарно.

'38

ГОООЛ! Долгая атака «Зенита», Клаудиньо ее начинал, затем мяч отскочил на фланг к Сантосу, он мягко навесил, а бразилец ускорился, выскочил из-за спин защитников и головой с близкого расстояния расстрелял Кепу! 1:1!

'37

Хадсон-Одои довольно грубо играет во второй раз за пару минут. В первый раз его простили, а сейчас желтая.

'36

Азмун ворвался в штрафную, дошел до лицевой линии с соперником на плечах, прострелил, но до партнеров мяч не дошел!

'33

Кузяев попытался пробить из штрафной, но попал в защитника. Не слишком удобной была позиция у Далера.

'32

Клаудиньо и Малком очень активны на флангах, а левый край «Челси», где Сауль и Сарр, пока явно проваливается. Сауль убегает вперед, а Сарр не успевает страховать.

'30

Сауль открылся, выскочил и пробил, но очень неточно.

'29

Зарабатывает «Челси» свой третий угловой в матче. Один стал голевым.

'28

Клаудиньо отдал вторую шикарную передачу подряд (Малкома он же вывел один на один), вложил он мяч в голову Азмуну, но Сердар не попал в створ!

'26

Еще раз пропускает «Челси» контратаку, Малком убежал один на один, бил низом мимо Кепы, но тот успел выставить левую ногу и отразил удар!

'24

Угловой ни к чему не привел, «Челси» очень спокойно обороняется при стандартах.

'24

Быстрая атака у «Зенит» впервые в матче получилась, Малком подхватил мяч на правом фланге, продвинулся вперед и пробил! Сауль заблокировал и будет угловой.

'23

Сейчас Сантос отдал какой-то странный пас вперед, именно туда, где по идее он сам должен был бы находиться.

'22

«Зенит» пока левым флангом во основном атакует, где активен Дуглас Сантос.

'19

Клаудиньо попробовал с правой закрутить в дальний угол — получилось очень плохо. Но «Зенит» пытается атаковать и это хорошо.

'16

По владению мячом игра подравнялась, питерцы все чаще переходят на чужую половину поля и уже нет этого чудовищного давления, какое было в первые минуты.

'14

Вылетел мяч из штрафной «Челси» после углового, Барриос подобрал, продвинулся вперед и пробил. Рикошет и снова угловой.

'13

«Зенит» заработал угловой.

'12

У питерцев получилось завладеть мячом и немного покатать его на своей половине поля. Сейчас пуза нужна «Зениту».

'11

«Челси» продолжает давить, а «Зенит» с большим трудом отбивается.

'9

И снова достаточно остро у ворот «Зенита», но в итоге офсайд зафиксирован.

'8

Барриос отобрал мяч в своей штрафной, затем долго с ним зачем-то возился и привез угловой.

'6

Кержаков выскакивает из ворот и опережает Вернера, который выскакивал на шикарный пас от Баркли.

'5

«Зенит» пока вообще не может коснуться мяча.

'3

Еще момент у Вернера, но Караваев успел выскочить из-за спины немца и выбить мяч!

'2

ГОООЛ! Баркли подал корне во вратарскую, Кержаков и защитники «Зенита» до него не добрались и Вернер внес мяч в ворота ладе не с метра, а с нескольких сантиметров. 0:1.

'1

И сразу же момент у «Челси»! Сауль подхватил мяч в центре, вошел в штрафную, пробил в падении, но Кержаков сократил расстояние с соперником и отвел эту угрозу! Угловой будет.

'1

На трибунах 27 тысяч болельщиков — это максимум из разрешенного сейчас.

'1

Поехали!

20:41

Владелец «Челси» Роман Абрамович присутствует на матче.

20:38

«Челси» нужна победа для того, чтобы гарантировать себе первое место в группе. «Зениту» уже ничего не надо, ну, может быть, кроме того, чтобы порадовать болельщиков красивым футболом.

20:36

После пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе четыре очка. «Челси» (12) идет первым, опережая «Ювентус» по личным встречам. На последнем месте располагается «Мальмё» (1).

20:35

«Челси» в своем Twitter выложил фотографии из Санкт-Петербурга.

20:32

Вот как «Зенит» приехал на стадион.

20:30

Составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Барриос, Ловрен, Азмун, Вендел, Малком, Клаудиньо, Кузяев, Караваев, Ракицкий.

«Челси»: Кепа, Кристенсен, Лукаку, Вернер, Сауль, Баркли, Маунт, Хадсон-Одои, Джеймс, Аспиликуэта, Сарр.

20:20

Матч начнется в 20.45 по московскому времени.

20:15

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси».

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку
Картина дня
«Целое меню вариантов»: какие санкции США введут в последнюю очередь
CNN: Байден не решится на санкции против российской энергетики из-за цен на бензин
«На несколько дней»: Россию могут отключить от SWIFT в качестве предупредительной меры
Ян Бжезинский предложил на несколько дней отключить Россию от SWIFT
«Там все гигантское: звезды, планета, расстояния»: астрономы нашли то, чего не может быть
Телескоп VLT увидел сверхгигантскую экзопланету в системе гигантских звезд
Устроивший стрельбу в московском МФЦ назвал причину своего поступка
Часть пассажиров без QR-кода могут остаться без компенсации за авиабилеты
В России за год выявлено более 570 тысяч случаев COVID-19 у детей
Появился свидетель, заявивший, что посадить рейс RyanAir в Минске приказал сотрудник КГБ
Новости
Зендая снимет фильм про ЛГБТ-отношения темнокожих
В МИД ФРГ заявили о необходимости избежать военного конфликта на Украине
Прокурор заявил, что попасть в Грузию Саакашвили помог бывший чиновник из Украины
В московском метро избили заступившегося за пару мужчину
Нортуг: хочу, чтобы русские девушки вели войну с Норвегией и Швецией
Абхазия предложила Грузии определить границы
МФЦ «Рязанский» в Москве возобновил работу после стрельбы
Все новости
Добрый Дедушка Мороз, ты нам QR-код принес?
Каждый третий родитель будет проверять QR-код у Деда Мороза
«Безответственное заявление»: Россия осудила слова сенатора США о ядерном ударе
Посольство России считает, что Уикеру не стоит «шутить с ядерным оружием»
Как выбрать умные весы, и есть ли в этом смысл
Стоит ли тратить деньги на смарт-весы
Сразу два электрокара провалили краш-тесты Euro NCAP
Компакт-кары Renault оказались опасными для пассажиров при ДТП
«Зима может быть тяжелой». Польша просит «Газпром» увеличить поставки газа
Глава PGNiG предрек «тяжелую зиму» в Европе из-за высоких цен на газ
«Чем институт угрожает США?» Путин — о санкциях против МФТИ и российской науке
Путин назвал санкции США против МФТИ чушью
Кормил медвежатиной, дарил цветы: как Путин дружил с Меркель
Украинцам — $37, американцам — $100. Сколько платят за вакцинацию в мире
На Украине вакцинированные от коронавируса получат по 1000 гривен
Встреча после встречи. Как Россия и НАТО будут делить Украину
Байден назвал темы для встречи России и НАТО
«Должны закидывать им какие-то «морковки»: есть ли у Косово шансы на Евросоюз
Приштина заявила о намерении подать заявку на вступление в ЕС
Сотрудница банка из Ачинска пропала с 23 млн руб. Ее могли шантажировать
В полицию подали заявление о пропаже кассира банка, укравшей 23 млн руб.
Лучшее — детям: Huawei представила детские смарт-часы
Huawei анонсировала детские часы Huawei Watch Kids 4 Pro
«Спенсер» и «Вестсайдская история»: две сказки, исправляющие прошлое
Рецензии на «Спенсер» с Кристен Стюарт и «Вестсайдскую историю» Стивена Спилберга

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+