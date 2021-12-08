Все! «Зенит» сегодня сыграл смело, красиво и заслуженно вырвал ничью в конце матча с действующим победителем Лиги чемпионов! Весной питерцы сыграют в Лиге Европы. А мы посмотрели шикарный матч!
ГООООЛ! «Зенит» спасает этот невероятный мяч! Оздоев поймал отскок на линии штрафной после серии рикошетов и отскоков и мощно выстрелил в верхний угол! Потрясающий удар! 3:3!
94 - МАГОМЕД ОЗДООООООООООООООЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕВ!!!!!!!!!!! 3:3!!!!!! #ЗЕНИТЧЕЛСИ pic.twitter.com/oBDLcPZN1j— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 8, 2021
Умеет, когда захочет. Вернер открылся на линии офсайда в штрафной, принял, одним движением убрал защитники и пробил низом под Кержаковым! 2:3!
Теперь замены у «Зенита». Мальком, Кузяев и Азмун ушли, вместо них Артем Дзюба, Магомед Оздоев и Александр Ерохин.
Посмотрели повтор момента с падением Азмуна — пенальти нет. Иранец вроде бы готов продолжать игру. А Кай Хавертц меняет Лукаку.
Момент у «Зенита»! Круговой получил длинную передачу из глубины, дошел до лицевой линии и покатил на Азмуна, но тот упал в борьбе с Сарром на углу вратарской. Пенальти нет, а иранцу нужна помощь врачей.
Кепа спасает «Челси»! Азмун высоко выпрыгнул после подачи Клаудиньо справа и мощно пробил головой метров с восьми — вратарь одной рукой выгреб мяч с линии ворот!
Круговой сначала шикарно отработал в обороне и тут же подарил мяч Вернеру. Но немец, к счастью, не ожидал такого подарка и растерялся.
Пропускает «Зенит». После стандарта мяч остался у «Челси», лондонцы провели быструю атаку, Вернер сыграл в стенку с Баркли, а затем отдал на Лукаку, который стоял прямо напротив ворот на линии вратарской и спокойно расстрелял пустые ворота. 2:2!
Ловрен привез довольно опасный стандарт с угла штрафной и получил желтую.
60 - Ловрен получил ЖК по итогам единоборства с Вернером #ЗенитЧелси pic.twitter.com/c9iRlRfg4h— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 8, 2021
Лукаку не смог принять мяч в штрафной «Зенита», отскочил от него мяч, а дальше в дело вступили защитники питерцев.
Саулю дали принять в штрафной, он мощно выстрелил по центру, но попал прямо в Кержакова, который кулаками отразил мяч.
Малком красиво и изящно убрал на замахе Сарра, и решил сам пробить с левой низом в дальний угол — Кепа парировал!
Вендел на газоне, а Андрей Мостовой готовится выйти на поле уже с начала тайма. Видимо, повреждение у Вендела с первого тайма.
Перерыв! «Зенит» пропустил уже на второй минуте, но затем перестроился и сумел дважды поразить ворота «Челси»! С хорошим настроением играет питерский клуб, ждем продолжения!
И снова Азмун убегает один на один, снова шикарный пас от Малкома, иранец из штрафной бил в дальний угол, но Кепа успел выбросить руку и отразить мяч!
44 - ДАВАЙ ЕЩЕ! СЕРРРДАААР!!!! Кепа чудом вытащил мяч! #ЗенитЧелси pic.twitter.com/kq9yvzmrYC— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 8, 2021
ГООООЛ! Азмун! Вендел отобрал мяч в центре, покатил на Малкома, а тот шикарной вразрез между двумя защитниками отправил один на один иранского форварда, который четко переиграл вратаря! 2:1!
41 - СЕРДААААААААР АААААЗМУННН!!!! 2:1! #ЗенитЧелси pic.twitter.com/r01MN2Ara2— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 8, 2021
Не все в порядке в обороне у «Челси», но и «Зенит» хорош. А уж Клаудиньо избежал офсайда вообще шикарно.
ГОООЛ! Долгая атака «Зенита», Клаудиньо ее начинал, затем мяч отскочил на фланг к Сантосу, он мягко навесил, а бразилец ускорился, выскочил из-за спин защитников и головой с близкого расстояния расстрелял Кепу! 1:1!
Хадсон-Одои довольно грубо играет во второй раз за пару минут. В первый раз его простили, а сейчас желтая.
Азмун ворвался в штрафную, дошел до лицевой линии с соперником на плечах, прострелил, но до партнеров мяч не дошел!
Кузяев попытался пробить из штрафной, но попал в защитника. Не слишком удобной была позиция у Далера.
Клаудиньо и Малком очень активны на флангах, а левый край «Челси», где Сауль и Сарр, пока явно проваливается. Сауль убегает вперед, а Сарр не успевает страховать.
Клаудиньо отдал вторую шикарную передачу подряд (Малкома он же вывел один на один), вложил он мяч в голову Азмуну, но Сердар не попал в створ!
Еще раз пропускает «Челси» контратаку, Малком убежал один на один, бил низом мимо Кепы, но тот успел выставить левую ногу и отразил удар!
Быстрая атака у «Зенит» впервые в матче получилась, Малком подхватил мяч на правом фланге, продвинулся вперед и пробил! Сауль заблокировал и будет угловой.
Сейчас Сантос отдал какой-то странный пас вперед, именно туда, где по идее он сам должен был бы находиться.
Клаудиньо попробовал с правой закрутить в дальний угол — получилось очень плохо. Но «Зенит» пытается атаковать и это хорошо.
По владению мячом игра подравнялась, питерцы все чаще переходят на чужую половину поля и уже нет этого чудовищного давления, какое было в первые минуты.
Вылетел мяч из штрафной «Челси» после углового, Барриос подобрал, продвинулся вперед и пробил. Рикошет и снова угловой.
«Зенит» заработал угловой.
14 - угловой зарабатывают зенитовцы #ЗенитЧелси pic.twitter.com/hcS6orAhr2— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 8, 2021
У питерцев получилось завладеть мячом и немного покатать его на своей половине поля. Сейчас пуза нужна «Зениту».
Еще момент у Вернера, но Караваев успел выскочить из-за спины немца и выбить мяч!
3 - опять опасный момент создает «Челси», Караваев помешал Вернеру оформить дубль #ЗенитЧелси pic.twitter.com/8eu0LbnT9b— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 8, 2021
ГОООЛ! Баркли подал корне во вратарскую, Кержаков и защитники «Зенита» до него не добрались и Вернер внес мяч в ворота ладе не с метра, а с нескольких сантиметров. 0:1.
Подача с углового, скидка Кристенсена и нога Тимо Вернера. pic.twitter.com/B7FZh7Z3Db— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 8, 2021
И сразу же момент у «Челси»! Сауль подхватил мяч в центре, вошел в штрафную, пробил в падении, но Кержаков сократил расстояние с соперником и отвел эту угрозу! Угловой будет.
Поехали!
Команды на поле! #ЗенитЧелси pic.twitter.com/mearB68aaX— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 8, 2021
«Челси» нужна победа для того, чтобы гарантировать себе первое место в группе. «Зениту» уже ничего не надо, ну, может быть, кроме того, чтобы порадовать болельщиков красивым футболом.
После пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе четыре очка. «Челси» (12) идет первым, опережая «Ювентус» по личным встречам. На последнем месте располагается «Мальмё» (1).
«Челси» в своем Twitter выложил фотографии из Санкт-Петербурга.
Streets of St.Petersburg! #UCL pic.twitter.com/kFlhshUJlJ— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 8, 2021
Вот как «Зенит» приехал на стадион.
Прибыли на «Газпром Арену»! #ЗенитЧелси pic.twitter.com/FbNmFcLmxz— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 8, 2021
Составы команд:
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Барриос, Ловрен, Азмун, Вендел, Малком, Клаудиньо, Кузяев, Караваев, Ракицкий.
«Челси»: Кепа, Кристенсен, Лукаку, Вернер, Сауль, Баркли, Маунт, Хадсон-Одои, Джеймс, Аспиликуэта, Сарр.