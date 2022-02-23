23 февраля 2022, 23:00 Спорт Выйти из кризиса: «Атлетико» против «Манчестер Юнайтед». LIVE Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. «Атлетико» — «МЮ». ОНЛАЙН Александр Седов

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В первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов проводящий неудачный сезон испанский «Атлетико» в Мадриде принимает тоже неудачно выступающий на внутренней арене английский «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч Матч не начался 23 февраля 23:00 Атлетико М Мадрид, Испания 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер, Англия Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)