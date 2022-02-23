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Спорт

Выйти из кризиса: «Атлетико» против «Манчестер Юнайтед». LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. «Атлетико» — «МЮ». ОНЛАЙН

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Луис Суарес празднует гол в матче «Атлетико» — «Барселона»

Луис Суарес празднует гол в матче «Атлетико» — «Барселона»

Reuters
В первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов проводящий неудачный сезон испанский «Атлетико» в Мадриде принимает тоже неудачно выступающий на внутренней арене английский «Манчестер Юнайтед». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
Матч не начался
23 февраля 23:00
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид
Главный судья: Овидиу Хацеган (Арад, Румыния)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:45

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский «Атлетико» на своем поле принимает английский «Манчестер Юнайтед».«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию. Матч начнется в 23.00 мск.

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