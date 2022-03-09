Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Кузнецов об Овечкине: когда выйду на пенсию, пойму с кем я... 21:18
Минцифры рекомендовало пользователям «Госуслуг» перейти... 21:13
МО РФ: украинские националисты готовят провокации... 21:05
Стало известно, как Okko компенсирует своим зрителям подписку... 21:01
В МИД Белоруссии рассказали о взрыве самодельного устройства... 20:58
Закрытие McDonald's в РФ обойдется компании в $50 млн... 20:55
Роскомнадзор потребовал от TikTok снять ограничения с видеозаписи... 20:44
В Госдуме прокомментировали решение Rossignol о прекращении... 20:42
Washington Post: Белый дом изучает возможность новых санкций против... 20:37
Глава МИД Британии Трасс: РФ должна быть полностью отключена от SWIFT 20:31
Спорт

Отыграть пять мячей: «Спортинг» на выезде играет с «Манчестер Сити»

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Манчестер Сити» — «Спортинг». ОНЛАЙН

close
100%
Игрок «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне отмечает гол в ворота «Манчестер Юнайтед»

Игрок «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне отмечает гол в ворота «Манчестер Юнайтед»

Reuters
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с португальским «Спортингом». В первом матче «горожане» победили со счетом 5:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
Матч не начался
09 марта 23:00
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:0
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Стадион «Этихад (Сити оф Манчестер)», Манчестер
Главный судья: Халил Мелер (Турция)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная спецоперация на Украине. День четырнадцатый
Четырнадцатый день российской специальной операции на Украине. Онлайн-трансляция
«Россия не пойдет на такие условия». Какие требования готовы выполнить в Киеве
Партия «Слуга народа» опубликовала свое видение нейтрального статуса Украины
«Мера крайняя, но ударов в спину не потерпим». Как будут национализировать имущество Запада
Правкомиссия одобрила проект по национализации имущества ушедших из РФ западных компаний
МО РФ: ВСУ нанесли удар по подстанциям и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС
Слуцкий: делегация РФ не уступит украинской ни одного переговорного пункта
Путин обсудил спецоперацию РФ на Украине с Шольцем
В Киеве заявили, что готовы обсуждать нейтральный статус при наличии гарантий безопасности
Новости
Кузнецов об Овечкине: когда выйду на пенсию, пойму с кем я играл
Минцифры рекомендовало пользователям «Госуслуг» перейти на российские браузеры
МО РФ: украинские националисты готовят провокации с использованием отравляющих веществ
Стало известно, как Okko компенсирует своим зрителям подписку на АПЛ
В МИД Белоруссии рассказали о взрыве самодельного устройства у посольства страны в Италии
Закрытие McDonald's в РФ обойдется компании в $50 млн в месяц
Роскомнадзор потребовал от TikTok снять ограничения с видеозаписи обращения Путина
Все новости
Как жить без Coca-Cola, чипсов Lay's и чая Lipton
Аналитики назвали последствия ухода с рынка Pepsi, Coca-Cola и Unilever
Как богатых россиян оставили без люксовых автомобилей
Ferrari, Rolls-Royce и Lamborghini заморозили продажи в России
Мумии, Бэнкси и «Что я вижу в луже»: на какие выставки сходить этой весной в Москве
Лучшие выставки Москвы в марте, апреле и мае 2022 года
«Это ключевой момент». Тирасполь просит Кишинев идти в ЕС без Приднестровья
В Приднестровье заявили, что не хотят вступать в ЕС вместе с Молдавией
«Информационное давление». Как платежная информация россиян оказалась в даркнете
Infosecurity: хакеры слили данные более 100 тыс. российских банковских карт
«Пентагон 30 лет баллистическим ракетами не занимался»
Эксперты объяснили, почему российское ядерное оружие вызвало опасение у разведки США
Умерла звезда фильма «Хождение по мукам» Нина Веселовская
«Нефтесанкциями Байден наказывает не Россию, а рядовых американцев»
Аналитики предсказали рост цен на бензин в США до $5 за галлон
Белорусский банковский сектор, 160 россиян и криптовалюты. ЕС ввел новые санкции
Евросоюз решил ввести санкции против 14 российских бизнесменов и 146 сенаторов
«Абсурдные и оскорбительные вещи»: как на Западе атакуют рестораны русской кухни
В США и Канаде преследуют владельцев и сотрудников русских ресторанов
Интернету предрекли мощнейшие DDoS-атаки. Все из-за нового метода
Специалист Хантимиров описал новый план хакеров по отключению сайтов
«Не стоит выеденного яйца»: за что критикуют iPhone SE фанаты Apple
Эксперты рассказали, почему новый iPhone SE ждет провал в России
«Высокий риск потери». Что делать российским криптоинвесторам
Эксперт Антонов рассказал о лучшем способе хранения криптовалюты

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+