09 марта 2022, 23:00 Спорт Отыграть пять мячей: «Спортинг» на выезде играет с «Манчестер Сити» Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Манчестер Сити» — «Спортинг». ОНЛАЙН Андрей Черников

close 100% Игрок «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне отмечает гол в ворота «Манчестер Юнайтед» Reuters

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с португальским «Спортингом». В первом матче «горожане» победили со счетом 5:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч Матч не начался 09 марта 23:00 Манчестер Сити Манчестер, Англия 0:0 Спортинг Лиссабон, Португалия Стадион «Этихад (Сити оф Манчестер)», Манчестер Главный судья: Халил Мелер (Турция)