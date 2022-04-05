05 апреля 2022, 22:00 Спорт Остановить Гвардиолу: «Атлетико» Симеоне гостит у «Ман Сити». LIVE Лига чемпионов. Четвертьфинал. Первый матч. «Ман Сити» — «Атлетико». ОНЛАЙН Эльвира Ондар

close 100% Кевин Де Брейне в составе «Манчестер Сити» Reuters

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы принимает испанский «Атлетико» из Мадрида Диего Симеоне. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч Матч не начался 05 апреля 22:00 Манчестер Сити Манчестер, Англия 0:0 Атлетико М Мадрид, Испания Стадион «Этихад (Сити оф Манчестер)», Манчестер Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)