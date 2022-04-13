Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Коке и Шиме Врсалько (оба — «Атлетико Мадрид») в матче Лиги чемпионов
Reuters
В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы гостит у мадридского «Атлетико». Первая встреча завершилась победой «горожан» со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
Матч не начался
13 апреля 22:00
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С конца
21:50
Сегодняшнюю встречу обслуживает немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом.
21:45
Первая встреча в Манчестере была очень плотной и напряженной, но «матрасники», прилетевшие в Англию отбиваться, все же не сдюжили и пропустили единственный мяч от Кевина Де Брейне. Так что в противостоянии пока минимальный перевес у «Сити» — 1:0.
21:40
А теперь давайте посмотрим на состав английского «Манчестер Сити», который выставил Хосеп Гвардиола:
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