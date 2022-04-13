Атлетико М

21:45

Первая встреча в Манчестере была очень плотной и напряженной, но «матрасники», прилетевшие в Англию отбиваться, все же не сдюжили и пропустили единственный мяч от Кевина Де Брейне. Так что в противостоянии пока минимальный перевес у «Сити» — 1:0.