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Спорт

Пробить мадридскую оборону: «Манчестер Сити» гостит у «Атлетико». LIVE

Лига чемпионов. Четвертьфинал. Ответный матч. «Атлетико» — «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

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Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Коке и Шиме Врсалько (оба — «Атлетико Мадрид») в матче Лиги чемпионов

Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Коке и Шиме Врсалько (оба — «Атлетико Мадрид») в матче Лиги чемпионов

Reuters
В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы гостит у мадридского «Атлетико». Первая встреча завершилась победой «горожан» со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
Матч не начался
13 апреля 22:00
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:50

Сегодняшнюю встречу обслуживает немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом.

21:45

Первая встреча в Манчестере была очень плотной и напряженной, но «матрасники», прилетевшие в Англию отбиваться, все же не сдюжили и пропустили единственный мяч от Кевина Де Брейне. Так что в противостоянии пока минимальный перевес у «Сити» — 1:0.

21:40

А теперь давайте посмотрим на состав английского «Манчестер Сити», который выставил Хосеп Гвардиола:

Эдерсон — Уокер, Стоунз, Лапорт, Жоау Канселу — Де Брейне, Родри, Гюндоган — Марез, Бернарду Силва, Фоден.

21:35

Давайте сразу обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер испанского «Атлетико» Диего Симеоне:

Облак — Льоренте, Савич, Фелипе, Рейнилду, Ренан Лоди — Коке, Кондогбиа, Лемар — Жоау Феликс, Гризманн.

21:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В ответном матче четвертьфинального противостояния в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» гостит у мадридского «Атлетико». Начало матча в 22.00 мск.

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