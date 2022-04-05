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Спорт

Выстоять против Салаха и Ко: «Бенфика» принимает «Ливерпуль». LIVE

Лига чемпионов. Четвертьфинал. Первый матч. «Бенфика» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

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Мохамед Салах в составе «Ливерпуля»

Мохамед Салах в составе «Ливерпуля»

Global Look Press
В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов португальская «Бенфика» в Лиссабоне принимает английский «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
Матч не начался
05 апреля 22:00
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Стадион «Да Луш», Лиссабон
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:50

Матч начнется в 22.00 мск.

21:45

В первом матче четвертьфинального противостояния в Лиге чемпионов португальская «Бенфика» в Лиссабоне принимает на «Да Луж» английский «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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