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Спорт

Последний россиянин в Лиге чемпионов: Хайкин сражается с загребским «Динамо». LIVE

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч. «Буде-Глимт» — «Динамо» (Загреб). ОНЛАЙН

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Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин

Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин

Global Look Press
В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов норвежский «Буде-Глимт» на своем поле принимает загребское «Динамо». За хозяев поля выступает российский вратарь Никита Хайкин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
Матч не начался
16 августа 22:00
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:0
Динамо З
Загреб, Хорватия
Стадион «Аспмюра», Будё
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов норвежский «Буде-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, играет с загребским «Динамо». Начало матча — в 22.00 мск.

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