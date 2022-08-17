17 августа 2022, 22:00 Спорт В шаге от группового этапа: киевское «Динамо» принимает «Бенфику». LIVE Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч. «Динамо» (Киев) — «Бенфика». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Эпизод матча «Динамо» (Киев) — «Бенфика» в Лиге чемпионов Официальный сайт «Динамо» (Киев)

Киевское «Динамо» на условно домашнем стадионе в Лодзи принимает португальскую «Бенфику» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч Матч не начался 17 августа 22:00 Динамо К Киев, Украина 0:0 Бенфика Лиссабон, Португалия Стадион «ЛКС», Лодзь Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)