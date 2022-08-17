Эпизод матча «Динамо» (Киев) — «Бенфика» в Лиге чемпионов
Официальный сайт «Динамо» (Киев)
Киевское «Динамо» на условно домашнем стадионе в Лодзи принимает португальскую «Бенфику» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
Матч не начался
17 августа 22:00
Динамо К
Киев, Украина
0:0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Стадион «ЛКС», Лодзь
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
21:45
Добрый вечер, уважаемые читатели! Киевское «Динамо» начинает противостояние с португальской «Бенфикой» за право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию первого матча.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях