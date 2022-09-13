«Бавария» принимает «Барселону» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Роберт Левандовски впервые в сине-гранатовой футболке встречается со своей бывшей командой, из которой ушел летом со скандалом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Группа C. 2-й тур
Матч не начался
13 сентября 22:00
Бавария
Мюнхен, Германия
0:0
Барселона
Барселона, Испания
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
22:00
Встречу обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.
21:55
А вот кто начнет матч с первых минут в составе «Барселоны» по решению Хави:
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