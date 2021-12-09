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Спорт

В плей-офф Лиги Европы с первого места: «Спартак» добил «Легию»

Отраженный Селиховым пенальти помог «Спартаку» обыграть «Легию» и выйти в плей-офф ЛЕ

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Kacper Pempel/Reuters
В матче шестого тура Лиги Европы польская «Легия» проиграла московскому «Спартаку» со счетом 0:1. Уже в компенсированное время был назначен спорный пенальти в ворота российской команды, однако голкипер Александр Селихов отразил его. Это позволило «Спартаку» выйти в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. Группа C. 6-й тур
Окончен
09 декабря 20:45
Легия
Варшава, Польша
0 : 1
Спартак М
Москва, Россия
17' Бакаев
Стадион «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского», Варшава
Главный судья: Матей Юг (Словения)
1-й тайм

24' Мартинш 26' Жозуэ

44' Слиш

17' Бакаев

34' Промес

2-й тайм

60' Кастрати

81' Ветеска

61' Джикия

80' Мелкадзе

90' Пекхарт

Трансляция
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22:55

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

22:50

Итак! Быстро подводим итоги: «Спартак» на выезде обыгрывают «Легию» со счетом 1:0, единственный мяч в этой встрече забил Зелимхан Бакаев, а уже в компенсированное ко второму тайму время Александр Селихов отразил пенальти. Российский клуб вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места.

22:47

А самое главное в этой истории то, что московский «Спартак» выходит в плей-офф Лиги Европы с первого места!! В параллельном матче «Наполи» одолел «Лестер», что позволило российскому клубу стать первым!

22:46

Бросается абсолютно вся команда к Александру Селихову, истинный герой сегодняшнего дня!

'90+10

ВСЕЕЕ! ЗВУЧИТ ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК!

'90+9

Все не дает свисток главный арбитр... Ну сколько можно?..

'90+8

ДАААААА! ОТРАЖАЕТ СЕЛИХОВ ПЕНАЛЬТИ!!!

'90+7

Долго смотрит Юг повтор и в итоге все-таки назначает пенальти...

'90+5

Ох! Вот тот эпизод с Селиховым идет смотреть голкипер на предмет пенальти. Какое напряжение...

'90+4

Селихов, спасая мяч, врезается в соперника. Весьма неприятный момент для голкипера, но все в порядке. Удар от ворот.

'90+3

Навес с углового, но Мозес выбивает мяч — уже куда попало, выходит за боковую.

'90+2

Продолжается атака «Легии», рикошет, и на угловой улетает мяч.

'90+1

Четыре минуты добавлено к матчу.

'90

Прекрасную атаку развил «Спартак», но Ломовицкий бьет сильно выше.

'89

Снова возникает опаснейший момент! Очень сильный удар, коршунами бросаются польские игроки, но успевает Селихов забрать мяч.

'88

Замена у «Спартака»: Зелимхан Бакаев уходит, вместо него появляется Александр Ломовицкий.

'88

Очень напряженные минуты сейчас, обе команды пытаются обострять. «Легия» пока что давит больше через левый фланг.

'86

«Легия» зарабатывает угловой, но в итоге мяч выбивают из штрафной, что приводит к контратаке. Но там спасает голкипер польскую команду.

'84

ПЕРЕКЛАДИНА СПАСАЕТ «СПАРТАК»! Опаснейший удар Пекхарта.

'84

Мелкадзе прорывался по флангу, был готов перевести мяч, но в итоге пас был в пустоту.

'82

Ветескаа получает желтую карточку, что приводит также к штрафному удару. Однако там уже фолит Джикия.

'81

Мелкадзе получает желтую карточку. С момента выхода на замену он участвовал уже в двух единоборствах, за что и предупрежден.

'80

Как сейчас спасает Селихов! Вытаскивает мяч после сложнейшего удара головой.

'78

Поляки вновь пытаются в атаку, но выстраивается из глубины «Спартак», встречая соперников.

'76

На газоне оказался Зобнин, а тем временем двойная замена у «Спартака»: Мелкадзе выходит вместо Игнатова. Также поле покидает Зобнин, вместо него доиграет Хендрикс.

'74

Игнатов имел возможность нанести отличный удар, но в итоге только на угловой улетает мяч.

'72

«Легия» продолжает атаковать, но уже больше отчаянно, совсем в никуда удары. И двойная замена у команды: Мартинс уходит, Эмбрели тоже, вместо них них появляются Владрчик и Пекхарт.

'70

Сразу три мяча выбросили во вратарскую Селихова, все хотят поддержать высокий темп игры. От ворот голкипер наносит удар.

'68

Жиго выцарапывает мяч из-под ног соперника, а потом ошибается в простой передаче.

'66

С очень большим трудом поднимается Джикия, выводят медики его с поля, но сможет продолжить играть вроде как.

'65

Двойная замена у «Легии»: Жозуэ покидает поле, вместо него Лопес, Слиш также уходит, доиграет Каратин.

'64

Прессингует снова польская команда через центр и ближе к левому флангу. Мощно в грудь Джикии попадает мяч, срочно требуют медиков на поле.

'62

Неплохую атаку попытались на скорости провести Зобнин и Промес, но в итоге все пришло к позиционной атаке.

'61

Ох! Сейчас небольшая стычка произошла у Джикии и Кастрати после неудачного эпизода. Чуть было не дошло до рукопашного конфликта, но вовремя растащили футболистов. У обоих по предупреждению.

'60

Очень сильно давит польская команда. и будто бы в какой-то суматохе отбивались спартаковцы — Джикия и Кофрие справились с этой атакой.

'58

Организует атаку за атакой «Легия», пусть не все умело, но прессингует команда.

'56

Право на достаточно опасный штрафной получает «Легия». Удар Жезуэ был бы достаточно опасный, но улетел мимо ворот, не удалось закрутить.

'54

«Спартак» пока все еще перекатывает мяч на чужой половине поля. Игнатов подрезает мяч себе под ход, но уперся в защитника.

'52

озес развернулся рядом со штрафной, очень красиво, но нанести удар ему не дали. Мяч от защитника «Легии» ушел на угловой.

'50

Чуть оправилась «Легия», пошла развивать свою атаку, сейчас остановили поляков, не давая совершить достаточно опасный пас.

'48

Очень активно начал второй тайм «Спартак». Практически не выпускает российский клуб соперников с их половины поля, уже пару раз создал потенциально опасные моменты.

'46

Замен в перерыве сделано не было. Ни у той, ни у другой команды.

'46

Звучит свисток на второй тайм! Ждем победы от «Спартака»!

Перерыв

Отправляет команды Юг на отдых! Ничего не создали команды за компенсированную минуту. Ну что же, ведет со счетом 1:0 «Спартак» в Варшаве после потрясающего гола Зелимхана Бакаева. А в параллельном матче тем временем 2:2.

'45+2

Разыграл «Спартак» угловой, но выбит мяч за пределы штрафной.

'45+1

Минута добавлена к первому тайму. «Спартак» все еще в атаке.

'45

Могло бы быть опасно после штрафного! Жиго сыграл прекрасно, Кофрие готов был замкнуть, но на угловой вынес мяч защитник «Легии».

'44

А у нас еще одна желтая карточка, и снова у «Легии». Слиш предупрежден за фол на Бакаеве, которого он схватил сзади. Срыв атаки.

'43

Снова в атаке «Легия». Но Селихов играет прекрасно, в прыжке забирает он мяч, который летит к нему. Никто из футболистов не претендует.

'41

Разгоняют атаки поляки, и аккуратно, технично, не рискуя, забирает мяч Селихов, чтобы не создать самому себе проблемы.

'39

Атаковала очень опасно «Легия», но сумел совершить отличный перехват Зобнин, отдавая его Бакаеву, но у того не вышел дальнейший пас.

'37

Игнатов отлично разворачивается рядом со штрафной, но решает он перевести атаку в позиционную и отдает пас назад.

'35

Ох, как опасно сейчас был! Игнатов бил по воротам из убойной позиции, но спасает голкипер «Легии», прямо в руки забирает.

'34

Квинси сейчас получает за разговоры с судьей желтую карточку. Очень он недоволен был решением судьи, а Юг был недоволен разговорами.

'33

«Спартак» идет вперед, отодвигает игру от своих ворот, но вот от опасных моментов защита «Легии» сама себя страхует.

'31

Достаточно опасно действует «Легия» последние минуты, разыгрывает угловой. Усиливается давление польской команды.

'29

Пытаются поляки создать что-то в атаке, но ничего не удается, справляется защита «Спартака».

'27

Помощь оказали Умярову, но все в порядке, может он играть.

'26

И еще одна желтая карточка. Жезуэ очень грубо играет против Умярова. Достается ему достаточно сильно, даже локтем прилетает по голове.

'25

Право на угловой получает «Спартак». Промес подает слева, но мяч из штрафной вышибают игроки «Легии».

'24

Мартинш получает первую желтую карточку. Сшибает он Игнатова, и это фол в атаке.

'23

«Спартак» водит игру от своих ворот, начинают забирать мяч под свой контроль. Но пока до реально опасных моментов не доходит, останавливает защита Промеса.

'21

Поляки под давлением все же добираются до удара, который летит в правый угол, но Селихов уверенно забирает его себе. «Легия» продолжает давить.

'19

Поляки продолжают подвозить мяч к своим воротам, рискованно пасуют к своим воротам, но следом рвутся в атаку.

'17

ГОООООООООЛ! Первый же реально опасный момент у «Спартака» завершился голом! Пользуется ошибкой соперника Бакаев, подхватывает мяч и идеально закручивает в ворота!

'15

Больше польская команда сейчас владеет мячом, а правый фланг атаки у «Спартака» пока что совсем не работает.

'13

Айртон бросает из-за боковой. До этого возникает небольшая заминка, о чем-то говорят с судьей спартаковцы.

'11

Вновь «Легия» пошла вперед, но плотно закрыт центр у «Спартака». Достаточно хорошо играет защита российского клуба.

'9

Чуть отодвинул игру «Спартак» от своих ворот, но мяч все равно держится у варшавского клуба. Трибуны, кстати, полные.

'8

Какой момент создает Промес! Летит к нему мяч после блестящего паса от Умярова, но неудачно сыграл Квинси, и мяч летит мимо.

'7

Продолжает атаковать «Легия», и никак не может установить контроль над мячом московский клуб и начать свою атаку. Прижимается команда к своим воротам пока что.

'5

Достаточно грубо играет Зобнин, но обошлось без карточки. Правда, привело к штрафному — и это было опасно! Сразу два игрока бросались на мяч, но Селихов кулаками выбивает мяч.

'3

«Легия» должна играть на победу, и первые минуты показывают настрой команды — поляки пока атакуют больше.

'1

Поляки начали с центра поля, «Спартак» включает в игру Селихова, а следом Кофрие нарушает правила.

'1

Дает Юг свисток! Поехали, матч начался!

20:45

Судит матч сегодня Матей Юг из Словении.

20:43

Команды выходят на поле. «Спартак» сегодня в черной форме! Звучит гимн Лиги Европы.

20:40

Безусловно, сегодня важнейшее значение для турнирной таблицы имеет матч «Наполи» и «Лестера». Команды играют в параллели, их встреча также начнется в 20.45.

20:35

А вот в таком составе с первых минут сыграют хозяева. Сегодня матч проходит в Варшаве. «Легия»: Боруц, Юханссон, Ветескаа, Навроцки, Рибейру, Слиш, Мартинш, Кастрали, Эмрели, Жозуэ, Лукас Лима.

20:30

А теперь к составам команд! Обычно начинают с хозяев, но в первую очередь для нас представляет интерес российский клуб, поэтому начнем с футболистов, которых с первых минут на поле выпускает Руй Витория. Кстати, сообщается, что уже совсем скоро свой пост он все-таки покинет.

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Мозес, Бакаев, Промес, Игнатов.

20:25

Турнирное положение в группе таково, что «Спартаку» для того, чтобы обеспечить себе евровесну, необходимо не проиграть «Легии». Турнирное положение команд очень плотное — на первом месте идет «Лестер» (восемь баллов), дальше «Спартак» и «Наполи» (по семь очков). польская команда замыкает группу с шестью баллами.

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Во время матча между ФК «Спартак» (Москва, Россия) и ФК «Легия» (Варшава, Польша)

Во время матча между ФК «Спартак» (Москва, Россия) и ФК «Легия» (Варшава, Польша)

Павел Бедняков/РИА «Новости»
20:20

Поединок начнется в 20.45 по московскому времени.

20:15

В решающем матче группы С в Лиге Европы московский «Спартак» играет на выезде против польской «Легии». Встреча начнется в 20.45 мск. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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