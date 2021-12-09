20:30

А теперь к составам команд! Обычно начинают с хозяев, но в первую очередь для нас представляет интерес российский клуб, поэтому начнем с футболистов, которых с первых минут на поле выпускает Руй Витория. Кстати, сообщается, что уже совсем скоро свой пост он все-таки покинет.

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Мозес, Бакаев, Промес, Игнатов.