На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!
НАШ ГЕРОЙ! САША, БРАВО!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
НАМ ПРОСТО НЕ ХВАТИТ СЛОВ, ЧТОБЫ ОПИСАТЬ ЭТОТ СЕЙВ! pic.twitter.com/i6rqup9sZm
Итак! Быстро подводим итоги: «Спартак» на выезде обыгрывают «Легию» со счетом 1:0, единственный мяч в этой встрече забил Зелимхан Бакаев, а уже в компенсированное ко второму тайму время Александр Селихов отразил пенальти. Российский клуб вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места.
А самое главное в этой истории то, что московский «Спартак» выходит в плей-офф Лиги Европы с первого места!! В параллельном матче «Наполи» одолел «Лестер», что позволило российскому клубу стать первым!
ПОБЕЖДАЕМ В ПОЛЬШЕ И ВЫХОДИМ В ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЕВРОПЫ!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
Мы сделали это, красно-белые! pic.twitter.com/fEe0j5raKW
ДАААААА! ОТРАЖАЕТ СЕЛИХОВ ПЕНАЛЬТИ!!!
СЕЛИХОВ ТАЩИТ ПЕНАЛЬТИ НА 90+7.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
САШАААААААААААААААААААА!
Ох! Вот тот эпизод с Селиховым идет смотреть голкипер на предмет пенальти. Какое напряжение...
Селихов, спасая мяч, врезается в соперника. Весьма неприятный момент для голкипера, но все в порядке. Удар от ворот.
Снова возникает опаснейший момент! Очень сильный удар, коршунами бросаются польские игроки, но успевает Селихов забрать мяч.
Очень напряженные минуты сейчас, обе команды пытаются обострять. «Легия» пока что давит больше через левый фланг.
«Легия» зарабатывает угловой, но в итоге мяч выбивают из штрафной, что приводит к контратаке. Но там спасает голкипер польскую команду.
Ветескаа получает желтую карточку, что приводит также к штрафному удару. Однако там уже фолит Джикия.
Мелкадзе получает желтую карточку. С момента выхода на замену он участвовал уже в двух единоборствах, за что и предупрежден.
На газоне оказался Зобнин, а тем временем двойная замена у «Спартака»: Мелкадзе выходит вместо Игнатова. Также поле покидает Зобнин, вместо него доиграет Хендрикс.
«Легия» продолжает атаковать, но уже больше отчаянно, совсем в никуда удары. И двойная замена у команды: Мартинс уходит, Эмбрели тоже, вместо них них появляются Владрчик и Пекхарт.
Сразу три мяча выбросили во вратарскую Селихова, все хотят поддержать высокий темп игры. От ворот голкипер наносит удар.
С очень большим трудом поднимается Джикия, выводят медики его с поля, но сможет продолжить играть вроде как.
Двойная замена у «Легии»: Жозуэ покидает поле, вместо него Лопес, Слиш также уходит, доиграет Каратин.
Прессингует снова польская команда через центр и ближе к левому флангу. Мощно в грудь Джикии попадает мяч, срочно требуют медиков на поле.
Неплохую атаку попытались на скорости провести Зобнин и Промес, но в итоге все пришло к позиционной атаке.
Ох! Сейчас небольшая стычка произошла у Джикии и Кастрати после неудачного эпизода. Чуть было не дошло до рукопашного конфликта, но вовремя растащили футболистов. У обоих по предупреждению.
Очень сильно давит польская команда. и будто бы в какой-то суматохе отбивались спартаковцы — Джикия и Кофрие справились с этой атакой.
Право на достаточно опасный штрафной получает «Легия». Удар Жезуэ был бы достаточно опасный, но улетел мимо ворот, не удалось закрутить.
«Спартак» пока все еще перекатывает мяч на чужой половине поля. Игнатов подрезает мяч себе под ход, но уперся в защитника.
озес развернулся рядом со штрафной, очень красиво, но нанести удар ему не дали. Мяч от защитника «Легии» ушел на угловой.
Чуть оправилась «Легия», пошла развивать свою атаку, сейчас остановили поляков, не давая совершить достаточно опасный пас.
Очень активно начал второй тайм «Спартак». Практически не выпускает российский клуб соперников с их половины поля, уже пару раз создал потенциально опасные моменты.
Отправляет команды Юг на отдых! Ничего не создали команды за компенсированную минуту. Ну что же, ведет со счетом 1:0 «Спартак» в Варшаве после потрясающего гола Зелимхана Бакаева. А в параллельном матче тем временем 2:2.
Ведём после первого тайма благодаря голу Зелимхана Бакаева! Не останавливаться, парни! #ЛегияСпартак 0:1 pic.twitter.com/uj98EUnLga— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
Могло бы быть опасно после штрафного! Жиго сыграл прекрасно, Кофрие готов был замкнуть, но на угловой вынес мяч защитник «Легии».
А у нас еще одна желтая карточка, и снова у «Легии». Слиш предупрежден за фол на Бакаеве, которого он схватил сзади. Срыв атаки.
Снова в атаке «Легия». Но Селихов играет прекрасно, в прыжке забирает он мяч, который летит к нему. Никто из футболистов не претендует.
Разгоняют атаки поляки, и аккуратно, технично, не рискуя, забирает мяч Селихов, чтобы не создать самому себе проблемы.
Атаковала очень опасно «Легия», но сумел совершить отличный перехват Зобнин, отдавая его Бакаеву, но у того не вышел дальнейший пас.
Игнатов отлично разворачивается рядом со штрафной, но решает он перевести атаку в позиционную и отдает пас назад.
Ох, как опасно сейчас был! Игнатов бил по воротам из убойной позиции, но спасает голкипер «Легии», прямо в руки забирает.
Квинси сейчас получает за разговоры с судьей желтую карточку. Очень он недоволен был решением судьи, а Юг был недоволен разговорами.
«Спартак» идет вперед, отодвигает игру от своих ворот, но вот от опасных моментов защита «Легии» сама себя страхует.
Достаточно опасно действует «Легия» последние минуты, разыгрывает угловой. Усиливается давление польской команды.
И еще одна желтая карточка. Жезуэ очень грубо играет против Умярова. Достается ему достаточно сильно, даже локтем прилетает по голове.
Право на угловой получает «Спартак». Промес подает слева, но мяч из штрафной вышибают игроки «Легии».
«Спартак» водит игру от своих ворот, начинают забирать мяч под свой контроль. Но пока до реально опасных моментов не доходит, останавливает защита Промеса.
Поляки под давлением все же добираются до удара, который летит в правый угол, но Селихов уверенно забирает его себе. «Легия» продолжает давить.
Поляки продолжают подвозить мяч к своим воротам, рискованно пасуют к своим воротам, но следом рвутся в атаку.
ГОООООООООЛ! Первый же реально опасный момент у «Спартака» завершился голом! Пользуется ошибкой соперника Бакаев, подхватывает мяч и идеально закручивает в ворота!
ЗЕЛИМХАН! ДАААААААА! 1:0!#ЛегияСпартак 0:1 pic.twitter.com/OzLxstxP4h— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
Больше польская команда сейчас владеет мячом, а правый фланг атаки у «Спартака» пока что совсем не работает.
Айртон бросает из-за боковой. До этого возникает небольшая заминка, о чем-то говорят с судьей спартаковцы.
Вновь «Легия» пошла вперед, но плотно закрыт центр у «Спартака». Достаточно хорошо играет защита российского клуба.
Чуть отодвинул игру «Спартак» от своих ворот, но мяч все равно держится у варшавского клуба. Трибуны, кстати, полные.
Какой момент создает Промес! Летит к нему мяч после блестящего паса от Умярова, но неудачно сыграл Квинси, и мяч летит мимо.
Продолжает атаковать «Легия», и никак не может установить контроль над мячом московский клуб и начать свою атаку. Прижимается команда к своим воротам пока что.
Достаточно грубо играет Зобнин, но обошлось без карточки. Правда, привело к штрафному — и это было опасно! Сразу два игрока бросались на мяч, но Селихов кулаками выбивает мяч.
«Легия» должна играть на победу, и первые минуты показывают настрой команды — поляки пока атакуют больше.
Поляки начали с центра поля, «Спартак» включает в игру Селихова, а следом Кофрие нарушает правила.
Безусловно, сегодня важнейшее значение для турнирной таблицы имеет матч «Наполи» и «Лестера». Команды играют в параллели, их встреча также начнется в 20.45.
А вот в таком составе с первых минут сыграют хозяева. Сегодня матч проходит в Варшаве. «Легия»: Боруц, Юханссон, Ветескаа, Навроцки, Рибейру, Слиш, Мартинш, Кастрали, Эмрели, Жозуэ, Лукас Лима.
Znamy skad na mecz ze Spartakiem Moskwa. Po zwycistwo!— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) December 9, 2021
Centrum meczowe https://t.co/DlAm8qmtar#LEGSPA #UEL pic.twitter.com/q1aYWsIwio
А теперь к составам команд! Обычно начинают с хозяев, но в первую очередь для нас представляет интерес российский клуб, поэтому начнем с футболистов, которых с первых минут на поле выпускает Руй Витория. Кстати, сообщается, что уже совсем скоро свой пост он все-таки покинет.
«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Мозес, Бакаев, Промес, Игнатов.
Стартовый состав на битву #ЛегияСпартак pic.twitter.com/1G2Q83hriv— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021
Турнирное положение в группе таково, что «Спартаку» для того, чтобы обеспечить себе евровесну, необходимо не проиграть «Легии». Турнирное положение команд очень плотное — на первом месте идет «Лестер» (восемь баллов), дальше «Спартак» и «Наполи» (по семь очков). польская команда замыкает группу с шестью баллами.
Во время матча между ФК «Спартак» (Москва, Россия) и ФК «Легия» (Варшава, Польша)Павел Бедняков/РИА «Новости»
Поединок начнется в 20.45 по московскому времени.
Стадион Войска Польского#ЛегияСпартак pic.twitter.com/G3R0sB1Zbc— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2021