Локомотив М

25 ноября 2021, 20:45 Спорт Два пенальти и разгром в Москве: «Локомотив» проиграл «Лацио» в Лиге Европы «Локомотив» дома пропустил три мяча от «Лацио» в рамках Лиги Европы Виктория Алексеева

close 100% Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В матче пятого тура группы Е Лиги Европы московский «Локомотив» на своем поле проиграл римскому «Лацио» со счетом 0:3, два гола были оформлены с пенальти. «Железнодорожники», занимающие четвертую строчку в своей группе, в заключительном туре будут сражаться за третье место и выход в Лигу конференций. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.