Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
Врачи назвали два симптома COVID-19, которые нельзя игнорировать после... 17:01
Во Владивостоке расследуют загадочное убийство молодой пары 16:56
Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока... 16:51
Агент Баринова прокомментировал новость об интересе «Манчестер... 16:50
Полина Гагарина рассказала, каким человеком был Александр Градский 16:42
Экс-футболист «МЮ» досрочно поздравил нового обладателя... 16:40
Президент Литвы заявил, что военная интеграция РФ и Белоруссии... 16:37
В Нидерланды завезли новый штамм коронавируса 16:36
«Это не творчество»: правнук Достоевского раскритиковал граффити... 16:34
В Белоруссии рассказали, что литовские силовики избавились от... 16:33
Спорт

Два пенальти и разгром в Москве: «Локомотив» проиграл «Лацио» в Лиге Европы

«Локомотив» дома пропустил три мяча от «Лацио» в рамках Лиги Европы

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»
В матче пятого тура группы Е Лиги Европы московский «Локомотив» на своем поле проиграл римскому «Лацио» со счетом 0:3, два гола были оформлены с пенальти. «Железнодорожники», занимающие четвертую строчку в своей группе, в заключительном туре будут сражаться за третье место и выход в Лигу конференций. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. Группа E. 5-й тур
Окончен
25 ноября 20:45
Локомотив М
Москва, Россия
0 : 3
Лацио
Рим, Италия
56' Иммобиле
63' Иммобиле
87' Родригес
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
1-й тайм

1' Камано

13' Ненахов

21' Цаканьи

35' Альберто

2-й тайм

55' Сильянов

62' Баринов

86' Рыбус

56' Иммобиле 57' Лейва

63' Иммобиле

76' Милинкович-Савич

87' Родригес

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:50

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

22:45

Достаточно сильно себе усложнил «Локомотив» шансы на евровесну. Команда занимает четвертое место в группе и в заключительном туре сыграет на выезде с «Марселем», который идет третьим, опережая «Локо» на два балла. Во Франции «железнодорожникам» нужна будет только победа, чтобы выйти в Лигу конференций.

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»
22:40

Неплохо смотрелся «Локомотив», однако два пенальти с разницей в несколько минут, которые реализовал Чиро Иммобиле, подломили команду, практически ничего после не создали «железнодорожники». Педро поставил красивую точку в матче.

'90+5

Все! Звучит финальный свисток, и на своем поле уступает «Локомотив» римскому «Лацио» со счетом 0:3.

'90+4

Последние минуты проводит «Лацио» в подавляющей атаке.

'90+3

Худяков спасает свою команду от полного провала! По сути, сегодня к молодому голкиперу практически никаких претензий.

'90+1

Ух! Опасно! Перекладина сейчас спасает «железнодорожников» от четвертого мяча. Миллинкович-Савич бил.

'90+1

Четыре минуты добавлено к матчу.

'89

Полностью «Лацио» контролирует ситуацию, и никак контратак «Локомотив» не предложил.

'87

ГООООЛ! Отлично играет на втором этаже после штрафного «Локо», но атаку «Лацио» продолжил. Из-под Лисаковича пробил Педро, не сумел дотянуться до мяча Худяков. И в итоге 3:0 в пользу «Лацио» в Москве.

'86

Ну вот зачем? Рыбус очень грубо играет против соперника рядом со своей штрафной и получает предупреждение.

'85

Сейчас снова забирает себе под контроль «Лацио» мяч очень уверенно и атакует. Прострельная передача, но ее перехватывают.

'83

Некому у «железнодорожников» зацепиться за мяч на чужой половине поля.

'82

Замена у «Лацио»: Дзаккани уходит, вместо него сыграет Ладзари.

'81

Пытается что-то придумать российский клуб у штрафной соперника, но не проходит передача на Смолова от Борисенко.

'79

Баринову выкидывают мяч из-за боковой, но никого в штрафной нет, на кого можно было бы сыграть.

'77

Замена у «Локо»: Камано и Марадишвили поле покинули, на их место вышли Григорий Борисенко и Кирилл Зинович.

'76

Лисакович на левом фланге зарабатывает штрафной. И желтую карточку получает Миллинкович-Савич. А удар приходится сверху ворот.

'74

Очень комфортный сейчас сценарий для «Лацио», Спокойно итальянская команда играет на контратаках, имеет достаточно опасные моменты, но тут нужно отметить Худякова, отлично сегодня играет голкипер.

'72

Опять фолят на Бека-Бека, зарабатывает он собой штрафной. Рыбус нанес удар, и это угловой.

'70

Кстати, это был первый удар «Локо» в этом матче. А казалось бы...

'69

Какой ударище! Потрясающий удар! Смолов и Бека-Бека вывели Лисаковича на ударную позицию, тот пробил, но голкипер справился.

'66

Еще одна замена у итальянской команды: герой «Лацио» Иммобиле уходит, вместо него Муричи.

'65

Слегка грубовато играет Баринов. Ну, не надо так, на желтой карточке уже игрок...

'63

ГОООООЛ! Иммобиле, дубль! В тот же угол пробил, угадал Худяков, но не дотянулся, еще и рикошет от штанги был. Не берутся такие мячи, увы.

'62

Что? Второй пенальти в ворота «Локомотива». Баринов выбил мяч, а потом по инерции влетел в ногу Иммобиле, который, конечно же, упал в этой ситуации. Баринов — желтая, и следующую игру он пропускает.

'60

Также замена у «Локо»: Смолов появляется вместо Рыбчинского.

'60

Двойная замена у «Лацио»: Луис Альберто покидает поле, вместо него Миллинкович-Савич. Также Катальди заменил Лейву.

'58

У Лейвы предупреждение. Не успевал он за Бека-Бека и получает желтую карточку.

'56

У Сильянова еще и желтая.

'56

ГООООЛ! Чиро Иммобиле пробивает и забивает, разводя мяч и Худякова по разным сторонам.

'55

И да. Это пенальти. Сильянов снес соперника, и судья указывает на точку.

'54

А вот тут у нас очень спорный момент. Дзаккани сбивают в штрафной, это Сильянов, и сначала главный арбитр позволяет продолжать, но вот дальше ассистенты на VAR приглашают судью самого смотреть эпизод.

'52

Медицинская бригада «Локомотива» оказывается на поле. Рыбус сидел на газоне и держался на газоне, но вроде как может продолжить поединок.

'50

Очень неплохо и обороняется «Локомотив».

'48

Очень активно начинает «Локомотив» второй тайм, прессингует соперника, давит на половине поля «Лацио».

'46

Какой потрясающий момент сейчас создал «Локомотив»! но в итоге Лисакович нанес неточный удар, да еще и в офсайд забрался.

'46

Замену сделал тренерский штаб «Лацио» в перерыве. Педро вышел вместо Филипе Андерсона.

'46

Поехали, стартовал второй тайм!

Перерыв

Звучит свисток на перерыв! Пока по нулям в Москве, отправляются команды отдыхать. Достойно смотрится «Локомотив», подстраивается под соперника, но все у «Лацио» были чуть более острые моменты. Отдохнем!

'45+1

Минута добавлена к первому тайму. И угловой получает «Лацио» после ошибки Мурило.

'45

Андерсон наносит опаснейший удар, офсайда не было, Рыбус запаздывал, и Худяков прекрасно справляется с этим ударом.

'43

Достаточно уверенно пока что обороняется «Локомотив», разрушая атаки и прессинг соперников.

'41

Защита «Лацио» сейчас на своей половине поля перекатывает мяч между собой, не давая ничего создать «Локомотиву».

'39

Красиво сейчас сыграл в одно касание Иммобиле, но в итоге Рыбус останавливает Альберто.

'37

Штрафной получает «Локомотив», Рыбус набрасывал, но нарушение правил было зафиксировано.

'36

Луис Альберто получает желтую карточку после подката под Бека-Бека. Еще и спорит игрок итальянского клуба.

'35

Худяков выбивает мяч, но атака «Локо» останавливается после того, как Камано оказывается в офсайде.

'33

Бека-Бека сейчас прервал атаку Иммобиле, очень грамотно подставив корпус. Пару минут давит «Локомотив», несколько перспективных атак провела команда.

'31

Камано ворвался в штрафную площадь, но не было готового удара, поэтому упустил мяч, и вытеснили его из штрафной.

'29

Ого! На замену решается тренерский штаб Гисдоля. На скамейку отправляется Ненахов, который получил желтую карточку и совершил несколько фолов. Заменяет его Сильянов.

'27

Несколько угловых ударов подряд разыграл «Лацио», и эта серия завершилась неточным ударом одного из игроков «Лацио». Получили возможность передохнуть «железнодорожники».

'25

Еще один угловой разыгрывают итальянцы, и вытягивается Худяков, отбивая мяч.

'24

Опасно было! После розыгрыша углового с ленточки выносит мяч Рыбус.

'23

Позиционную атаку устроили «железнодорожники», растягивая оборону соперника. Марадишвили нанес удар после передачи Рыбчинского, но мимо.

'21

А вот и желтая «Лацио». Дзакканьи просто заплел ноги Мурило. Достаточно грубая сегодня игра, но «железнодорожники» нарушают больше.

'19

Совершил несколько проходов «Локо» к чужим воротам, но в итоге совершил контратаку «Лацио», проверяя на прочность 17-летнего российского голкипера.

'17

Заставляет «Лацио» соперников обороняться все ниже и ниже. Мяч прочно закрепился у итальянской команды.

'15

Очень жестко играет «Локомотив» сегодня. Откровенно сбивает Баринов Башича, но без предупреждения.

'13

Достаточно вариативно подходит «Лацио» к прессингу, вынужден обороняться «Локо». И Ненахов получает желтую карточку за очень грубый фол против соперника.

'11

Дзакканьи достается от Марадишвили не так уж далеко от штрафной «железнодорожников», что привело к штрафному удару. И Худяков на выходе кулаками играет.

'9

Нельзя сказать, что сейчас на поле вырисовывается фаворит первых минут. Достаточно равная игра пока получается.

'7

Небольшую беседу о чем-то провел главный арбитр с Сарри.

'5

Очень здорово развил атаку «Лацио», но итоговый пас был отдан туда, куда Филипе бы точно не добежал.

'3

Агрессивное начало у нас выдалось. Худяков не особо удачно выбивает мяч, перехватывает его игроки «Лацио», но в скором времени забирает мяч «Локо».

'1

Ого! Первая желтая карточка. Камано предупрежден за грубую игру.

'1

На первой же минуте фолил Рыбус, сбивает он Андерсона.

'1

Дает свисток судья! Поехали, ждем победу!

20:43

Выходят команды на поле. Совсем скоро прозвучит стартовый свисток!

20:40

А вот так выглядят составы команд на матч. Поединок, напомним, проходит в Москве.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Едвай, Мурило, Рыбус, Марадишвили, Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский, Лисакович, Камано. Запасные: Савин, Пабло, Смолов, Сильянов, Борисенко, Петров, Черный, Бабкин, Хлынов, Зинович.

«Лацио»: Стракоша, Хюсай, Ачерби, Луис Фелипе, Патрик, Башич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Дзакканьи, Иммобиле, Фелипе Андерсон. Запасные: Рейна, Моретти, Эскаланте, Акпа-Акпро, Педро Родригес, Ромеро, Милинкович-Савич, Раду, Моро, Лаццари, Катальди, Муричи.

close
100%
Reuters
20:35

Матч начнется в 20.45 мск.

20:30

В матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы в подгруппе Е московский «Локомотив» принимает римский «Лацио». Для продолжения борьбы в турнире «железнодорожникам» нужна только победа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку
Картина дня
«Нет слов. Ком в горле»: коллеги по «Голосу» вспоминают Градского
Билан, Пелагея и подопечные Градского рассказали, каким артист был в жизни
Есть ли в России новый штамм COVID-19 «омикрон». Мнения разнятся
В Совфеде предположили, кто мог привезти омикрон-вариант коронавируса в Россию
Маски-шоу, спецназ, обыск. Как главный пристав Ленобласти допрашивал беременную подчиненную
Юрист оценила последствия ночного допроса беременной сотрудницы ФССП в Гатчине
В Нидерланды завезли новый штамм коронавируса
В Белоруссии рассказали, что литовские силовики избавились от тела беженца
Президент Литвы заявил, что военная интеграция РФ и Белоруссии угрожает странам НАТО
Мигранты устроили поножовщину со стрельбой на подмосковном складе Wildberries
Новости
Во Владивостоке расследуют загадочное убийство молодой пары
Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока –2»
Агент Баринова прокомментировал новость об интересе «Манчестер Юнайтед» к его клиенту
Полина Гагарина рассказала, каким человеком был Александр Градский
Экс-футболист «МЮ» досрочно поздравил нового обладателя «Золотого мяча»
«Это не творчество»: правнук Достоевского раскритиковал граффити с портретом писателя
В Госдуме прокомментировали отказ норвежцев от участия в гонке
Все новости
Выйти вперед: Непомнящий играет против Карлсена белыми. LIVE
Шахматы. Матч за мировую корону. Карлсен — Непомнящий. 3-я партия. ОНЛАЙН
Что ждет минские соглашения при новом канцлере ФРГ
Как уход Меркель повлияет на ход войны в Донбассе
Медведева восхищалась с трибун, Валиева подняла зал рекордом: самые яркие фото Гран-при
Камила Валиева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Сочи и установила два мировых...
«Единственное будущее для России». Шеф-повар — о том, как накормить страну
Шеф-повар рыбного ресторана Мещеряков рассказал, как проверить свежесть устрицы
Побег из Млечного Пути: сверхбыстрые звезды раскроют тайну темной материи
Астрономы придумали, как оценить распределение темной материи в нашей галактике
Кому из пенсионеров увеличат выплаты с 1 декабря
В ПФР разъяснили порядок начисления прибавок к пенсии
«Как молоды мы были». Умер Александр Градский
На руках 35 тысяч. Какой смартфон выбрать за эти деньги
Сравниваем смартфоны Samsung Galaxy A52, Xiaomi Poco F3 и Realme GT Neo2
Умер Александр Градский. Поэт, музыкант, наставник
В Москве скончался композитор Александр Градский
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
Как американские эксперты запутались в радарах российских истребителей
«Наших выгоняют»: посол России рассказал о ситуации с дипломатами в США
Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января
Электронные трудовые книжки – новая реальность
ЭТК упрощают устройство на работу и выход на пенсию
Блогеров выгнали, Лоза не приехал. Чем закончились экскурсии антиваксеров в «красную зону»
Экскурсию в больницу им. Филатова досрочно завершили из-за поведения антиваксеров

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+