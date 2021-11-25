Локомотив М

Достаточно сильно себе усложнил «Локомотив» шансы на евровесну. Команда занимает четвертое место в группе и в заключительном туре сыграет на выезде с «Марселем», который идет третьим, опережая «Локо» на два балла. Во Франции «железнодорожникам» нужна будет только победа, чтобы выйти в Лигу конференций.
Неплохо смотрелся «Локомотив», однако два пенальти с разницей в несколько минут, которые реализовал Чиро Иммобиле, подломили команду, практически ничего после не создали «железнодорожники». Педро поставил красивую точку в матче.
Все! Звучит финальный свисток, и на своем поле уступает «Локомотив» римскому «Лацио» со счетом 0:3.
Матч завершён#ЛокоЛацио 0:3 pic.twitter.com/GCwv472mK3— «Локомотив» (@fclokomotiv) November 25, 2021
Худяков спасает свою команду от полного провала! По сути, сегодня к молодому голкиперу практически никаких претензий.
Ух! Опасно! Перекладина сейчас спасает «железнодорожников» от четвертого мяча. Миллинкович-Савич бил.
ГООООЛ! Отлично играет на втором этаже после штрафного «Локо», но атаку «Лацио» продолжил. Из-под Лисаковича пробил Педро, не сумел дотянуться до мяча Худяков. И в итоге 3:0 в пользу «Лацио» в Москве.
87' | #LokomotivLazio 0-3— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 25, 2021
A segno anche @_Pedro17_ con uno splendido tiro da fuori!#UEL#CMonEagles pic.twitter.com/C6pO4ZAPuv
Ну вот зачем? Рыбус очень грубо играет против соперника рядом со своей штрафной и получает предупреждение.
Сейчас снова забирает себе под контроль «Лацио» мяч очень уверенно и атакует. Прострельная передача, но ее перехватывают.
Пытается что-то придумать российский клуб у штрафной соперника, но не проходит передача на Смолова от Борисенко.
Замена у «Локо»: Камано и Марадишвили поле покинули, на их место вышли Григорий Борисенко и Кирилл Зинович.
Лисакович на левом фланге зарабатывает штрафной. И желтую карточку получает Миллинкович-Савич. А удар приходится сверху ворот.
Очень комфортный сейчас сценарий для «Лацио», Спокойно итальянская команда играет на контратаках, имеет достаточно опасные моменты, но тут нужно отметить Худякова, отлично сегодня играет голкипер.
Какой ударище! Потрясающий удар! Смолов и Бека-Бека вывели Лисаковича на ударную позицию, тот пробил, но голкипер справился.
ГОООООЛ! Иммобиле, дубль! В тот же угол пробил, угадал Худяков, но не дотянулся, еще и рикошет от штанги был. Не берутся такие мячи, увы.
56' | #LokomotivLazio 0-2— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 25, 2021
@ciroimmobile infallibile dagli undici metri, raddoppio biancoceleste!#UEL#CMonEagles pic.twitter.com/2q9sjLeMw4
Что? Второй пенальти в ворота «Локомотива». Баринов выбил мяч, а потом по инерции влетел в ногу Иммобиле, который, конечно же, упал в этой ситуации. Баринов — желтая, и следующую игру он пропускает.
Двойная замена у «Лацио»: Луис Альберто покидает поле, вместо него Миллинкович-Савич. Также Катальди заменил Лейву.
ГООООЛ! Чиро Иммобиле пробивает и забивает, разводя мяч и Худякова по разным сторонам.
56' | #LokomotivLazio 0-1— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 25, 2021
@ciroimmobile trasforma il penalty e ci porta avanti!#UEL#CMonEagles pic.twitter.com/zUt7rdctF1
А вот тут у нас очень спорный момент. Дзаккани сбивают в штрафной, это Сильянов, и сначала главный арбитр позволяет продолжать, но вот дальше ассистенты на VAR приглашают судью самого смотреть эпизод.
Медицинская бригада «Локомотива» оказывается на поле. Рыбус сидел на газоне и держался на газоне, но вроде как может продолжить поединок.
Очень активно начинает «Локомотив» второй тайм, прессингует соперника, давит на половине поля «Лацио».
Какой потрясающий момент сейчас создал «Локомотив»! но в итоге Лисакович нанес неточный удар, да еще и в офсайд забрался.
Звучит свисток на перерыв! Пока по нулям в Москве, отправляются команды отдыхать. Достойно смотрится «Локомотив», подстраивается под соперника, но все у «Лацио» были чуть более острые моменты. Отдохнем!
Андерсон наносит опаснейший удар, офсайда не было, Рыбус запаздывал, и Худяков прекрасно справляется с этим ударом.
Защита «Лацио» сейчас на своей половине поля перекатывает мяч между собой, не давая ничего создать «Локомотиву».
Луис Альберто получает желтую карточку после подката под Бека-Бека. Еще и спорит игрок итальянского клуба.
Худяков выбивает мяч, но атака «Локо» останавливается после того, как Камано оказывается в офсайде.
Бека-Бека сейчас прервал атаку Иммобиле, очень грамотно подставив корпус. Пару минут давит «Локомотив», несколько перспективных атак провела команда.
Камано ворвался в штрафную площадь, но не было готового удара, поэтому упустил мяч, и вытеснили его из штрафной.
Ого! На замену решается тренерский штаб Гисдоля. На скамейку отправляется Ненахов, который получил желтую карточку и совершил несколько фолов. Заменяет его Сильянов.
Несколько угловых ударов подряд разыграл «Лацио», и эта серия завершилась неточным ударом одного из игроков «Лацио». Получили возможность передохнуть «железнодорожники».
Позиционную атаку устроили «железнодорожники», растягивая оборону соперника. Марадишвили нанес удар после передачи Рыбчинского, но мимо.
А вот и желтая «Лацио». Дзакканьи просто заплел ноги Мурило. Достаточно грубая сегодня игра, но «железнодорожники» нарушают больше.
Совершил несколько проходов «Локо» к чужим воротам, но в итоге совершил контратаку «Лацио», проверяя на прочность 17-летнего российского голкипера.
Заставляет «Лацио» соперников обороняться все ниже и ниже. Мяч прочно закрепился у итальянской команды.
Очень жестко играет «Локомотив» сегодня. Откровенно сбивает Баринов Башича, но без предупреждения.
Достаточно вариативно подходит «Лацио» к прессингу, вынужден обороняться «Локо». И Ненахов получает желтую карточку за очень грубый фол против соперника.
Дзакканьи достается от Марадишвили не так уж далеко от штрафной «железнодорожников», что привело к штрафному удару. И Худяков на выходе кулаками играет.
Нельзя сказать, что сейчас на поле вырисовывается фаворит первых минут. Достаточно равная игра пока получается.
Очень здорово развил атаку «Лацио», но итоговый пас был отдан туда, куда Филипе бы точно не добежал.
Агрессивное начало у нас выдалось. Худяков не особо удачно выбивает мяч, перехватывает его игроки «Лацио», но в скором времени забирает мяч «Локо».
Выходят команды на поле. Совсем скоро прозвучит стартовый свисток!
Закончили предматчевую разминку и готовы к выходу на поле#ЛокоЛацио #UEL pic.twitter.com/WGx32C74mP— «Локомотив» (@fclokomotiv) November 25, 2021
А вот так выглядят составы команд на матч. Поединок, напомним, проходит в Москве.
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Едвай, Мурило, Рыбус, Марадишвили, Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский, Лисакович, Камано. Запасные: Савин, Пабло, Смолов, Сильянов, Борисенко, Петров, Черный, Бабкин, Хлынов, Зинович.
«Лацио»: Стракоша, Хюсай, Ачерби, Луис Фелипе, Патрик, Башич, Лукас Лейва, Луис Альберто, Дзакканьи, Иммобиле, Фелипе Андерсон. Запасные: Рейна, Моретти, Эскаланте, Акпа-Акпро, Педро Родригес, Ромеро, Милинкович-Савич, Раду, Моро, Лаццари, Катальди, Муричи.