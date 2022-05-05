Обидчики «Барсы» в шаге от финала: «Айнтрахт» принимает «Вест Хэм». LIVE
Во втором полуфинальном матче франкфуртский «Айнтрахт» на своем поле играет с лондонским «Вест Хэмом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы. 1/2 финала. 2-й матч
1-й тайм
05 мая 22:00
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Стадион «Дойче Банк Парк», Франкфурт
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
'45
К основному времени первого тайма добавлено две минуты.
'43
Удар Лукмана заблокировал защитник хозяев.
'41
Манчини получает желтую карточку за грубейший фол против Тилеманса.
'40
Абрахам красиво сбрасывал мяч пяткой на свободное пространство, но там не оказалось никого из игроков в коричневых майках.
'38
Чудовищный пас сейчас выдал Тилеманс на Джастина — мяч просто полетел поперек поля и выкатился за боковую.
'36
Руй Патрисиу забирает мяч в руки после фланговой подачи от Перейры.
'35
Мэддисон уткнулся в защитника «Ромы» на правом фланге и потерял мяч.
'33
Абрахам сумел убежать от защитника и пробил чуть левее створа.
'30
Не прошла передача Пеллегрини на Дзаньоло — защитник «Лестера» остановил мяч.
'27
Джейми Варди попал по ногам Ибаньезу, но остался без желтой карточки.
'26
Рикарду Перейра увидел, что Руй Патрисиу вышел немного из ворот, попытался закинуть ему за шиворот, голкипер сделал пару шагов назад и поймал мяч.
'23
Половина игры позади — явного преимущества по игре нет ни у одной из команд, однако по счету все же впереди хозяева.
'21
Дзаньоло блистательно играет в подкате и прерывает передачу в направлении Тилеманса!
'19
Дзаньоло уронил Джонни Эванса, штрафной пробьют гости.
'17
Пеллегрини принял пас от Залевского и нанес удар в ближний угол — Шмейхель щелочку закрыл!
'16
Перейра принимает мяч на грудь после подачи от Залевского.
'14
Уходящая подача углового от Мэдиссона не нашла никого в штрафной «Ромы».
'12
Дьюзберри-Холл нанес неопасный удар во воротам Руя Патрисиу с дальней дистанции.
'10
ГООООООООООООООЛ! Тэмми Абрахам выигрывает верховой мяч после углового и бьет головой прямо по центру ворот! 1:0, «Рома» повела!
'7
Залевски зарабатывает штрафной для своей команды.
'5
Смоллинг прихватывал Фофану, арбитр свистит.
'3
Джеймс Джастин оказывается на газоне после столкновения с футболистом «Ромы», на поле оказывается бригада врачей.
21:55
«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Фофана, Джастин, Тилеманс, Мэддисон, Дьюзбери-Холл, Барнс, Варди, Лукман.
21:50
«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски, Сержиу Оливейра, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам.
21:45
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Мы приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции второго полуфинального матча Лиги конференций УЕФА между «Лестером» и «Ромой»!
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