ПСВ Эйндховен

21:40

Нет точного ответа, кто же из команд был ближе к победе, поэтому и ничью в этом матче можно назвать закономерным итогом. Два прекраснейших мяча забили команды, каждая имела шанс выйти вперед, но итоговый счет этого противостояния — 1:1.