'90+3

Финальный свисток! «Манчестер Юнайтед» сенсационно проиграл «Реал Сосьедаду» со счетом 0:1 на своем поле. Единственный гол на 59-й минуте забил Брайс Мендес с пенальти, который заработал Давид Сильва (испанец нанес удар, и мяч случайно попал в руку Лисандро Мартинесу в штрафной «красных дьяволов»).

«Манчестеру» отчаянно не хватало остроты в атаке: почти все выпады казались беззубыми, а ударов в створ было катастрофически мало. Совершенно блеклая игра для такого гранда.

Криштиану Роналду был активен настолько, насколько может быть 37-летний нападающий, который проводит на поле все 90 минут, и даже забил из офсайда, но его сил было явно недостаточно.

Португалец уже не может тащить в одиночку.

Каземиро выглядит жалкой тенью себя времен игры в мадридском «Реале». Никаких гениальных отборов мяча и блестящей игры от бровки до бровки.

Дважды он пытался бить — головой и из-за пределов штрафной, но отличиться не получилось.

Пока что бразилец не поднял «Юнайтед» на новый уровень, а сам опустился куда-то в безынициативное болото.

Будем надеяться, что тен Хаг скоро поставил «Манчестеру» четкую игру. А пока впереди много работы.