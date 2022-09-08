Црвена Звезда

Весьма и весьма равная игра получилась сегодня в Сербии, и результат был очень близок к нулевой ничьей, но все решил один пенальти, который заработал на себе Александр Головин, а реализовал Эмболо. «Монако» одерживает важную победу над «Црвеной Звездой» на старте группового этапа Лиги Европы.
Марипан оказывается на газоне, в бедро ему прилетело. Прихрамывает в итоге, но поднимается и продолжает.
Моментище! Угловой разыграла «Црвена», Нюбель мяч отбивает, на добивание никто не успевает. Но Кулибали сбивает с ног Дисаси. Неприятно, но не критично.
Так, а вот сербы привозят сами себе проблемы. Большие. Милунович получает желтую карточку за фол в своей штрафной, идет проверка на пенальти.
Двойная замена у Црвены Звезды»: Катай уходит, Кулибали выходит, также поле покидает Саного, вместо него Митрович.
Конечно, сейчас стоит ждать от сербского клуба активностей на чужой половине поля. Правда, перейти центр не всегда получается.
А вот теперь есть повод задуматься — Марипан в своей штрафной не играл в мяч, и Бен упал. Правда, никаких штрафов нет.
Интересный момент с заменой, конечно, она планировалась или тренерский штаб так среагировал на этот пенальти? А Срнич очень сильно реагирует на все произошедшее, плачет на скамейке.
С Головиным, кстати, все в порядке, он игру продолжает. Сербы угловой разыгрывают, но мяч выходит за пределы поля.
Справедливости ради, нулевая ничья по такой игре смотрелась более чем логично, но Срнич, видимо, решил по-другому, срубая Головина в своей штрафной.
Головина медики даже уводят за пределы поля после столкновения Срнича. А Эмболо идет бить пенальти.
Вот это внезапно! Ничего не предвещало, как говорится, но пенальти в ворота «Црвены»! И знаете кто? Головин зарабатывает на себе пенальти!
А вот и отличился Александр. Точнее, со знаком минус, желтую он получает. Правда, не очень понятно, за что, эпизод не тянет на нарушение правил.
Ух, какой момент создает сербская команда! Чуть было не влетает в ворота, но чем-то возмущены игроки. А тем временем еще Марипан получил травму.
Двойная замена у «Монако»: Минамино уходит, вместо него Дьятта, также поле покидает Фофана, доиграет Лукас.
Вандерсон нарушает правила, Родича он сбивает с ног, но не требуется игроку сербского клуба медицинская помощь.
Звучит свисток на перерыв! Достаточно равная игра идет у нас в Сербии. Обе команды имеют шансы, чтобы открыть счет в матче, однако пока реализация подводит, да и голкиперы спасают. 0:0!
И еще один угловой «Монако», и снова «Црвена Звезда» отбивается. После этого Камара ошибся, и сербы улетели в атаку — Нюбель выручает свою команду после удара Кангва.
Угловой реализует «Монако», но футболисты сербского клуба выиграли воздух. Следом идет еще одна атака, но Драгович останавливает пас на Бен-Йеддера.
Букари в штрафной переступил через Энрике и заработал угловой. Мяч долетел до Нюбеля, но тот выронил его из рук, но у Драговича не получилось переправить мяч в ворота.
Пытается «Монако» что-то придумать впереди, но «Црвена Звезда» достаточно уверенно отбивается. Фофана падает в штрафной, но вроде как без нарушений все обходится.
Пешич ускользал от четверых, Марипан был вынужден использовать руки, чтобы его остановить. В итоге не самое приятное падение игрока сербской команды, но все в порядке с ним.
Довольно долгая получилась позиционная атака у «монегасков», только вот достойного завершения у нее не было.
Бадьяшил как-то отчаянно идет в грубую игру с захватами соперника. Если так продолжится, он рискует очень быстро покинуть поле.
Бадьяшил проиграл позицию Бакари и сдерживал его рукой. Желтая карточка. А штрафной «Црвена Звезда» разыграла.
Какой моментище сейчас не реализует Камара! Бен-Йеддер отлично перехватил мяч, отдал Камара мяч, который вышел один на один с вратарем, перекинул уже Боряна, но просто не попал в ворота!
Мяч весьма неплохо держится у «Црвены Звезды», «Монако» по большей части без мяча играет. Но опасных моментов пока не создано.
Прошел замечательный пас на Бен-Йеддера, тот обработал, и в результате эпизода Головин упал в штрафной. Правда, все без нарушения правил.
Чуть более сконструированными на первых минутах выглядят атаки «Монако». А Фафана фолит на Канга.
Нельзя сказать, что у какой-то из команд сейчас есть преимущество по владению мячом. Атака правым флангом проходит у сербов, Букари подключает к игре Эаковича.
Стартовые составы команд выглядят так:
«Црвена Звезда»: Борян, Эракович, Милунович, Драгович, Родич, Букари, Канга, Саного, Срнич, Катай, Пешич.
«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Марипан, Бадьяшил, Энрике, Головин, Камара, Фофана, Минамино, Бен-Йеддер.