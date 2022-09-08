Црвена Звезда

23:55

Весьма и весьма равная игра получилась сегодня в Сербии, и результат был очень близок к нулевой ничьей, но все решил один пенальти, который заработал на себе Александр Головин, а реализовал Эмболо. «Монако» одерживает важную победу над «Црвеной Звездой» на старте группового этапа Лиги Европы.