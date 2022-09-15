15 сентября 2022, 19:45 Спорт Головин против Черчесова: «Монако» играет с «Ференцварошем» в Лиге Европы. LIVE Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур. «Монако» — «Ференцварош». ОНЛАЙН Александр Седов

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В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы «Монако», в составе которого играет российский полузащитник Александр Головин, сражается с венгерским «Ференцварошем», который возглавляет Станислав Черчесов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы. Группа H. 2-й тур Матч не начался 15 сентября 19:45 Монако Монако, Монако 0:0 Ференцварош Будапешт, Венгрия Стадион «Луи II», Фонвьей Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)