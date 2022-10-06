06 октября 2022, 19:45 Спорт Черчесов едет в Белград: «Ференцварош» играет с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы. LIVE Футбол. Лига Европы. Групповой этап. «Црвена Звезда» — «Ференцварош». ОНЛАЙН Александр Седов

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В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы венгерский «Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов, встречается на выезде с белградской «Црвеной Звездой». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы. Группа H. 3-й тур Матч не начался 06 октября 19:45 Црвена Звезда Белград, Сербия 0:0 Ференцварош Будапешт, Венгрия Стадион «Райко Митич», Белград Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)