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Спорт

Хайкин едет в Лондон: «Буде-Глимт» играет против «Арсенала» в Лиге Европы. LIVE

Футбол. Лига Европы. Групповой этап. «Буде-Глимт» — «Арсенал» (Лондон). ОНЛАЙН

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Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press
В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы норвежский «Буде-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, встретится на выезде с лондонским «Арсеналом». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы. Группа A. 4-й тур
Матч не начался
13 октября 19:45
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:0
Арсенал
Лондон, Англия
Стадион «Аспмюра», Будё
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч группового этапа Лиги Европы между норвежским «Буде-Глимт» и английским «Арсеналом» из Лондона.

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