13 октября 2022, 19:45 Спорт Хайкин едет в Лондон: «Буде-Глимт» играет против «Арсенала» в Лиге Европы. LIVE Футбол. Лига Европы. Групповой этап. «Буде-Глимт» — «Арсенал» (Лондон). ОНЛАЙН Александр Седов

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В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы норвежский «Буде-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, встретится на выезде с лондонским «Арсеналом». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы. Группа A. 4-й тур Матч не начался 13 октября 19:45 Будё-Глимт Будё, Норвегия 0:0 Арсенал Лондон, Англия Стадион «Аспмюра», Будё Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина)