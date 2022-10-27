Ференцварош

Головин после комбинации с участием Бен-Йеддера и Фолланда попробовал пробить почти с линии штрафной из левого полуфланга — Закариассен заблокировал.
Головин выдал фантастическую диагональ на Бен-Йеддера, который после этого принял мяч в штрафной в одиночестве, но не смог переиграть бросившегося навстречу Дибуса. Правда, затем лайнсмен все же поднял флажок. Но красоты и техничности паса российского полузащитника это не отменяет!
Пока ничего интересного не происходит. Мяч больше на половине поля «Ференцвароша», но владение переходит от одной команды к другой.
Кайо Энрике досталось в борьбе по голове, и арбитр решил остановить игру, чтобы удостовериться в том, что все в порядке. Бразилец продолжит матч.
Игра идет несколько минут уже в центре поля, но напряжение в воздухе висит. Матч очень важен для обеих команд.
Фофана подключился из центра поля в атаку, но не дотянулся до мяча после подачи с правого фланга. Однако снаряд отскочил к Бен-Йеддеру, чей удар с отскока из-под перекладины вытащил Дибус. На добивании Уинго отбил выстрел Фофана, а затем Бен-Йеддер еще и пальнул выше ворот!
Классный проникающий пас на капитана монегасков Бен-Йеддера от Фолланда, и французский форвард забил через ноги Дибуса, однако Бен-Йеддер залез в офсайд. А вот если бы Головин сразу отдавал нападающему, а не уступал мяч Фолланду, офсайда бы не было.
Неплохая атака хозяев. Закариассен прорвался по правому флангу и подавал на Риана Ммаэ, но мяч прилетел в руки Нюбелю.
А вот стартовый состав от тренера «Монако» Филиппа Клемана:
Нюбель — Бадьяшиле, Марипан, Дисаси — Вандерсон, Фофана, Камара, Энрике — Головин — Фолланд, Бен-Йеддер.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов:
Дибус — Ботка, Уинго, С.Ммаэ, Паска — Вечей, Лайдуни — Закариассен, Гояк, Траоре — Р.Ммаэ.