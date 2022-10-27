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Головин едет к Черчесову за реваншем: «Ференцварош» принимает «Монако». LIVE

Футбол. Лига Европы. Групповой этап, 5-й тур. «Ференцварош» (Венгрия) — «Монако» (Франция). ОНЛАЙН

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Станислав Черчесов

Станислав Черчесов

Global Look Press
В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова дома играет против «Монако» с Александром Головиным в составе. Первая встреча между этими соперниками в рамках турнира завершилась выездной победой венгерской команды со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Лига Европы. Группа H. 5-й тур
1-й тайм
27 октября 22:00
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0 : 0
Монако
Монако, Монако
Стадион «Гроупама Арена», Будапешт
Главный судья: Энеа Йорги (Эльбасан, Албания)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'23

Головин после комбинации с участием Бен-Йеддера и Фолланда попробовал пробить почти с линии штрафной из левого полуфланга — Закариассен заблокировал.

'21

Головин выдал фантастическую диагональ на Бен-Йеддера, который после этого принял мяч в штрафной в одиночестве, но не смог переиграть бросившегося навстречу Дибуса. Правда, затем лайнсмен все же поднял флажок. Но красоты и техничности паса российского полузащитника это не отменяет!

'20

Угловой заработал «Ференцварош». Подача Паски пришла точно в руки Нюбелю.

'19

На голодном пайке пока нападающие обеих команд. Но «Ференцварош» стал атаковать чаще и дольше.

'17

Прострел в атаке «Ференцвароша» с правого фланга, но ни к чему интересному он не привел.

'15

Пока ничего интересного не происходит. Мяч больше на половине поля «Ференцвароша», но владение переходит от одной команды к другой.

'13

Кайо Энрике досталось в борьбе по голове, и арбитр решил остановить игру, чтобы удостовериться в том, что все в порядке. Бразилец продолжит матч.

'11

Игра идет несколько минут уже в центре поля, но напряжение в воздухе висит. Матч очень важен для обеих команд.

'8

Очень дальний и очень неудачный удар от Вечея.

'6

Фофана подключился из центра поля в атаку, но не дотянулся до мяча после подачи с правого фланга. Однако снаряд отскочил к Бен-Йеддеру, чей удар с отскока из-под перекладины вытащил Дибус. На добивании Уинго отбил выстрел Фофана, а затем Бен-Йеддер еще и пальнул выше ворот!

'4

Классный проникающий пас на капитана монегасков Бен-Йеддера от Фолланда, и французский форвард забил через ноги Дибуса, однако Бен-Йеддер залез в офсайд. А вот если бы Головин сразу отдавал нападающему, а не уступал мяч Фолланду, офсайда бы не было.

'3

Неплохая атака хозяев. Закариассен прорвался по правому флангу и подавал на Риана Ммаэ, но мяч прилетел в руки Нюбелю.

'1

Поеееехали! Матч начался.

22:00

В качестве главного судьи встречу обслуживает Энеа Йорги из Албании.

21:55

А вот стартовый состав от тренера «Монако» Филиппа Клемана:

Нюбель — Бадьяшиле, Марипан, Дисаси — Вандерсон, Фофана, Камара, Энрике — Головин — Фолланд, Бен-Йеддер.

21:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов:

Дибус — Ботка, Уинго, С.Ммаэ, Паска — Вечей, Лайдуни — Закариассен, Гояк, Траоре — Р.Ммаэ.

21:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» Станислава Черчесова принимает «Монако» Александра Головина. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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