Ференцварош

'21

Головин выдал фантастическую диагональ на Бен-Йеддера, который после этого принял мяч в штрафной в одиночестве, но не смог переиграть бросившегося навстречу Дибуса. Правда, затем лайнсмен все же поднял флажок. Но красоты и техничности паса российского полузащитника это не отменяет!