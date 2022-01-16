21:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.