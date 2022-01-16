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Новые подвиги Овечкина: «Вашингтон» бьется против «Ванкувера». LIVE

Регулярный чемпионат НХЛ. «Вашингтон» — «Ванкувер». ОНЛАЙН

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Илья Самсонов поздравляет Александра Овечкина с победой и новым рекордом

Илья Самсонов поздравляет Александра Овечкина с победой и новым рекордом

Официальный сайт НХЛ
В матче регулярного чемпионата НХЛ между собой встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
НХЛ - регулярный чемпионат.
Матч не начался
16 января 22:00
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон
Главный судья: Крис Шленкер  (Медисин-Хат, Канада), Брэндон Бландина  (Сентенниал, США)
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:00

«Ванкувер» сыграет сегодня в таком составе:

21:50

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Вашингтона»!

21:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

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