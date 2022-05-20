«Флорида Пантерз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет в серии 1-0 в пользу «молний». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
Матч не начался
20 мая 02:00
Флорида Пантерз
Санрайз
0:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Стадион «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена», Санрайз
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
01:45
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Флорида Пантерз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях