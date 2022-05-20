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НХЛ. Плей-офф. 2-й раунд. 2-й матч «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». ОНЛАЙН

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Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский

Jerome Miron/USA TODAY Sports
«Флорида Пантерз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет в серии 1-0 в пользу «молний». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
Матч не начался
20 мая 02:00
Флорида Пантерз
Санрайз
0:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Стадион «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена», Санрайз
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
01:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Флорида Пантерз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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