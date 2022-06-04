Игорь Шестеркин защищает ворота «Нью-Йорк Рейнджерс», Андрей Василевский на последнем рубеже «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Отдельно стоит отметить, как отвечает на поражения в плей-офф Василевский. Андрей защищал ворота «молнии» во всех 17-ти матчах после неудач, пропустил в них всего 28 шайб с коэффициентом надежности 1,47, а также отразил 94,2% бросков. Игра вратарей сегодня опять станет ключевым фактором.
Если же нью-йоркцам все же удастся выиграть второй матч подряд, они станут фаворитами серии и пройдут дальше с вероятностью в 86,5%. Именно в таком количестве случаев в НХЛ в плей-офф побеждает в серии команда, выигравшая первые две игры дома.
И тут надо сказать об очень интересной детали. «Тампа-Бэй» вот уже 17 матчей в плей-офф подряд (с 2020 года) на поражение обязательно отвечает победой. Всегда! Последний раз ее дважды подряд удалось обыграть «Коламбусу» в первом раунде Кубка-2019. Тогда все закончилось сенсационным свипом в пользу команды Артемия Панарина и Сергея Бобровского — 4-0. Панарин и сегодня против «Тампы», а Бобровский был в предыдущем раунде с выигравшей регулярный чемпионат «Флоридой» и сам получил 0-4. Всегда отвечая победой на поражение, «Лайтнинг» взяла уже два Кубка Стэнли подряд и идет за третьим.
В первом матче серии «Рейнджерс» одержали очень уверенную победу со счетом 6:2. Там было много слагаемых успеха, каждое из которых по-своему важно. Игорь Шестеркин блестяще сыграл и много спас, особенно в первом периоде; полевые игроки были заряжены, мощно начинали каждый из периодов и во втором и третьем забивали быстрые голы, причем во втором даже два — один в ответ на быстрый ответный гол гостей; «Тампа» была несколько вялой, академичной, что ли; Андрей Василевский провел не лучшую встречу, напропускав под блин. Что из этого повторится сегодня — посмотрим.