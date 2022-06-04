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Спорт

Сравнять счет в серии: «Тампа-Бэй Лайтнинг» сражается с «Нью-Йорк Рейнджерс». LIVE

Кубок Стэнли. 1/2 финала. 2-й матч. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». ОНЛАЙН

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Андрей Василевский стал главным героем серии с «Флоридой»

Андрей Василевский стал главным героем серии с «Флоридой»

Официальный сайт НХЛ
Во втором матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» встречается на своем льду с «Тамба-Бэй Лайтнинг». Первая встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Рейнджерс». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
Не начался
04 июня 03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Стадион «Мэдисон Сквер Гарден», Нью-Йорк
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
03:08

Игорь Шестеркин защищает ворота «Нью-Йорк Рейнджерс», Андрей Василевский на последнем рубеже «Тампа-Бэй Лайтнинг».

03:05

Отдельно стоит отметить, как отвечает на поражения в плей-офф Василевский. Андрей защищал ворота «молнии» во всех 17-ти матчах после неудач, пропустил в них всего 28 шайб с коэффициентом надежности 1,47, а также отразил 94,2% бросков. Игра вратарей сегодня опять станет ключевым фактором.

03:00

Если же нью-йоркцам все же удастся выиграть второй матч подряд, они станут фаворитами серии и пройдут дальше с вероятностью в 86,5%. Именно в таком количестве случаев в НХЛ в плей-офф побеждает в серии команда, выигравшая первые две игры дома.

02:55

И тут надо сказать об очень интересной детали. «Тампа-Бэй» вот уже 17 матчей в плей-офф подряд (с 2020 года) на поражение обязательно отвечает победой. Всегда! Последний раз ее дважды подряд удалось обыграть «Коламбусу» в первом раунде Кубка-2019. Тогда все закончилось сенсационным свипом в пользу команды Артемия Панарина и Сергея Бобровского — 4-0. Панарин и сегодня против «Тампы», а Бобровский был в предыдущем раунде с выигравшей регулярный чемпионат «Флоридой» и сам получил 0-4. Всегда отвечая победой на поражение, «Лайтнинг» взяла уже два Кубка Стэнли подряд и идет за третьим.

02:50

В первом матче серии «Рейнджерс» одержали очень уверенную победу со счетом 6:2. Там было много слагаемых успеха, каждое из которых по-своему важно. Игорь Шестеркин блестяще сыграл и много спас, особенно в первом периоде; полевые игроки были заряжены, мощно начинали каждый из периодов и во втором и третьем забивали быстрые голы, причем во втором даже два — один в ответ на быстрый ответный гол гостей; «Тампа» была несколько вялой, академичной, что ли; Андрей Василевский провел не лучшую встречу, напропускав под блин. Что из этого повторится сегодня — посмотрим.

02:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию второй матч 1/2 финала Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадку принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».

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