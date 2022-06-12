12 июня 2022, 03:00 Спорт Выйти в финал Кубка Стэнли: «Тампа» сражается с «Рейнджерс». LIVE НХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. 6-й матч. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Nathan Ray Seebeck/USA TODAY Sports/Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Счет в серии 3-2 в пользу «Лайтнинг». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 6-й матч Матч не начался 12 июня 03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа 0:0 Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Йорк Стадион «Амали-Арена», Тампа Главный судья: 1-й период 2-й период 3-й период