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Защитник «Локомотива» Идову летом перейдет в «Химки»

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Защитник московского «Локомотива» и сборной Нигерии Брайан Идову летом перейдет в «Химки» в качестве свободного агента. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 28-летний футболист договорился с красно-черными о полноценном контракте.

Напомним, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Идову выступает за подмосковный коллектив на правах аренды.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» выложил хвалебный пост в честь португальского нападающего Криштиану Роналду после победы над «Удинезе» в матче 14-го тура чемпионата Италии.

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