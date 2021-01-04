Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси не попал в символическую сборную 2020 года по версии L'Equipe.

В качестве форвардов французское издание выбрало Криштиану Роналду из «Ювентуса» и Роберта Левандовского из мюнхенской «Баварии».

Отметим, что 33-летний южноамериканец до этого попал в аналогическую команду, собранную Международной федерацией футбола (ФИФА).

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард порассуждал о будущем клуба.