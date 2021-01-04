В СБР взяли на контроль ситуацию со снятием спортсменов с «Ижевской винтовки»

В Союзе биатлонистов России (СБР) взяли на контроль ситуацию со снятием спортсменов с «Ижевской винтовки» после приезда допинг-офицеров. Об этом в интервью ТАСС заявил глава организации Виктор Майгуров.

По его словам, в настоящее время проходят консультации с представителями регионов.

«Массовое снятие биатлонистов с «Ижевской винтовки» не осталось без внимания со стороны СБР. Обсуждаем эту ситуацию с субъектами, у каждого свои причины. В любом случае, снятие с соревнований не освобождает спортсмена от контроля со стороны антидопинговых служб.

Все они доступны для допинг-тестов сейчас и были доступны в Чайковском и Ижевске», — сказал Майгуров.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жестко раскритиковал руководство СБР за случившийся скандал на «Ижевской винтовке».