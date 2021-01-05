Шайба Абрамова в ворота Канады в полуфинале МЧМ-2021 отменена после офсайда

В эти минуты в канадском Эдмонтоне проходит полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года между сборными командами России и Канады.

«Кленовые листья» уверенно ведут в счете — 4:0.

В составе хозяев отличились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Кол Перфетти и Брэйден Шнайдер.

На 18-й минуте второго периода ворота канадцев распечатал Михаил Абрамов, однако после видеопросмотра на предмет положения «вне игры» взятие ворот было отменено.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее стал известен состав сборной России на игру против Канады.