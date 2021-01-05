Руководство «Челси» не обсуждало потенциальную отставку Лэмпарда

Руководство лондонского «Челси» не обсуждало потенциальную отставку главного тренера Фрэнка Лэмпарда со своего поста. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, 42-летний специалист еще не исчерпал кредит доверия со стороны боссов команды, а также имеет высокий авторитет среди футболистов основной команды.

Напомним, что за последний месяц «Челси» одержал всего одну победу в чемпионате Англии.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Саутгемпон» обыграл «Ливерпуль».