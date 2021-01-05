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Кварацхелия вряд ли покинет «Рубин» зимой

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Полузащитник казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия вряд ли покинет клуб зимой. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, в данный момент у татарской команды нет предложений по трансферу, из-за этого вероятность ухода хавбека зимой минимальна.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Кварацхелия провел 16 матчей, в которых смог забить два мяча и отдать две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер миланского «Интера» Вальтер Мадзарри отказался возглавить московский «Спартак».

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