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Сотрудник TSN высмеял Аскарова за неудачную игру против Канады

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Сотрудник канадского телеканала TSN Стив Ллойд высмеял голкипера молодежной сборной России Ярослава Аскарова за неудачную игру в матче 1/2 финала чемпионата мира против «кленовых листьев».

В Twitter Ллойд сравнил Аскарова с вратарем из фильма «Щелчок», выложив GIF-картинку.

Россияне уступили со счетом 0:5, а Аскаров пропустил четыре шайбы.

Ранее Виталий Милонов поделился впечатлениями от матча Россия — Канада.

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