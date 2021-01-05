Фетисов высказался о работе главного тренера сборной России на МЧМ

| Карен Саркисян

Советский хоккеист и депутат Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Фетисов высказался о работе главного тренера сборной России Игоря Ларионова на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021 года, передает Sport24.

По мнению Фетисова, ни один российский хоккеист не попал бы в национальную команду Канады.

«Чудес можно было ожидать, но Ларионов получил игроков, которые воспитаны нашим хоккеем. Уровень хоккея не дает возможности расти, продвигать что-то новое», — сказал он.

Ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.