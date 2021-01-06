Опубликован состав сборной России на игру против Финляндии на МЧМ-2021

Стал известен состав сборной России на игру за третье место против Финляндии в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России в Twitter.

Стартовое вбрасывание состоится 6 января в 01.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе Игоря Ларионова с молодежной сборной России по хоккею.