Финляндия вышла вперед в матче с Россией за третье место МЧМ-2021

В эти минуты идет матч за бронзовые медали молодежного чемпионата мира 2021 года между сборными России и Финляндии.

На второй минуте третьего периода скандинавская команда вышла вперед. В ворота Ярослава Аскарова шайбу забросил Микко Петман, сделав счет 2:1.

Стоит отметить, что для 19-летнего форварда этот гол стал первым на турнире.

Напомним, что «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Василий Подколзин высказался перед матчем против сборной Финляндии.