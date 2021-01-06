Подколзин пообещал отдать все в борьбе за бронзу МЧМ

Нападающий сборной России Василий Подколзин высказался перед матчем за бронзовые медали молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года против сборной Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

По его словам, в предстоящей игре все хоккеисты выложатся по максимуму для того, чтобы завоевать третье место на мировом первенстве.

«Для многих в этой команде это последний матч на молодежном уровне. Надо пережить результат полуфинального матча, и в игре за бронзу отдать все», — сказал Подколзин.

Ранее стал известен состав сборной России на игру за третье место МЧМ-2021 против Финляндии.