Песков рассказал о финансовом состоянии Навки

| Карен Саркисян

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» рассказал о финансовом состоянии олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки.

По словам пресс-секретаря президента РФ, у него высокая зарплата, и ему есть куда тратить.

Песков отмечает, что жена у него тоже не бедная, но она вкалывает, с четырех лет она работала, скиталась по миру.

«Могу ли я ее отговаривать от чего-то? Я не имею права: она не делает ничего противозаконного, и все это она делала до меня», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Навка и Учитель снимут фильм о советских фигуристах.