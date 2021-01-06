«Амур» обыграл «Барыс» и прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в КХЛ

| Карен Саркисян

Хабаровский «Амур» обыграл «Барыс» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счетом 3:0.

В составе «Амура» заброшенными шайбами отметились Кирилл Рассказов, Гинек Зогорна (2), Александр Горшков и Владимир Бутузов.

В составе «Барыса» — Даррен Диц.

Таким образом, «Амур» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в КХЛ.

Ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.