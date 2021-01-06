У двух игроков «Милана» перед матчем с «Ювентусом» выявили коронавирус

У двух игроков «Милана» перед матчем 16-го тура чемпионата Италии с туринским «Ювентусом» выявили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба «россонери».

По официальной информации, положительные тесты на COVID-19 оказались у Анте Ребича и Раде Крунича.

«У обоих футболистов нет симптомов коронавируса. В данный момент игроки находятся на самоизоляции и в ближайшее время сдадут повторный тест», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что Игорь Шалимов раскритиковал нападающего казанского «Рубина» Ивана Игнатьева за публикацию ролика, где он танцует на пляже с бутылкой пива.