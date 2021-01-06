Фетисов не стал оценивать вероятный уход Ларионова после МЧМ-2021

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Вячеслав Фетисов не стал оценивать вероятный уход Игоря Ларионова с поста главного тренера молодежной сборной страны. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, ответственность за это решение должны взять на себя руководители отечественного хоккея.

Также Фетисов назвал главу Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка «крутым парнем, который понимает, что происходит».

Ранее сообщалось, что в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» разгромил челябинский «Трактор».