Шалимов раскритиковал Игнатьева за ролик с танцем с бутылкой пива

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов раскритиковал нападающего казанского «Рубина» Ивана Игнатьева за публикацию ролика, где он танцует на пляже с бутылкой пива. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, действия 22-летнего форварда не кажутся правильными и логичными.

«Да, пиво можно выпить в отпуске, но зачем выкладывать? Мне это не понятно. На мой взгляд, делать этого не нужно. Еще какой-то нелепый танец с пивом...

Я не вижу его в «Рубине», — сказал Шалимов.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник Алексей Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч против «Пармы» в рамках 16-го тура чемпионата Италии по футболу.