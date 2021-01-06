«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» обыграл столичное «Динамо».

Встреча прошла в столице республики Татарстан на «Татнефть Арене» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стефан Да Коста и Станислав Галиев.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Иван Игумнов.

Ранее Вячеслав Фетисов не стал оценивать вероятный уход Игоря Ларионова с поста главного тренера молодежной сборной страны.