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ЦСКА рассматривает вариант с уходом Гайча в аренду

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Столичный ЦСКА планирует в ближайшее зимнее трансферное окно расстаться с аргентинским нападающим Адольфо Гайчем. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, руководство армейцев рассматривает вариант с уходом 21-летнего форварда в «Бока Хуниорс» на правах аренды.

Также стороны находятся в стадии согласования возможного выкупа Гайча клубом их Буэнос-Айреса.

Ранее сообщалось, что Алан Агузаров, агент нападающего казанского «Рубина» Ивана Игнатьева, прокомментировал танец своего клиента с бутылкой пива на одном из пляжей.

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