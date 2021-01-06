Бывший тренер ЦСКА выразил недоумение игрой Гильерме

Бывший тренер московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре голкипера столичного «Локомотива» Маринато Гильерме. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, россиянин проводит крайне неоднозначный сезон, чередуя неплохие игры с откровенно провальными.

Чанов заявил, что голкипера национальной сборной не красит большое число ошибок в игре, и отметил, что не всегда их можно простить.

Ранее сообщалось, что ЦСКА планирует в ближайшее зимнее трансферное окно расстаться с аргентинским нападающим Адольфо Гайчем.