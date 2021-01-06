Роднина считает необходимым проигнорировать историю с оскорблением России

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Ирина Роднина считает необходимым проигнорировать историю с финским болельщиком, вывесившим оскорбительный баннер по ходу матча за третье место молодежного чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее мнению, эта история совершенно не заслуживает внимания.

«Лучшая реакция – не реагировать на дураков. Это самое главное. Бывают же разные граждане.

На поле выбегают голые люди, пробегают собаки. Но подобное нисколько не должно смущать спортсменов. И если мы говорим о спортивной журналистике, то не эта ерунда должна интересовать», — сказала Роднина.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался о выступлении сборной России на молодежном чемпионате мира 2021 года.