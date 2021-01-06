Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

Агент Игнатьева прокомментировал танец своего клиента с бутылкой пива

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Алан Агузаров, агент нападающего казанского «Рубина» Ивана Игнатьева, прокомментировал танец своего клиента с бутылкой пива на одном из пляжей. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, 22-летний форвард никогда не станет заниматься показухой и нарочно выкладывать видео, чтобы вызвать у людей одобрение и похвалу.

Также Агузаров заявил, что Игнатьев не будет хорошим пай мальчиком, несмотря на то, что является отличным другом и товарищем.

Ранее сообщалось, что московские «Спартак» и ЦСКА поборются за хавбека стамбульского «Фенербахче» Озана Туфана.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.