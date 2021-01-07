«Авангард» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

| Карен Саркисян

Омский «Авангард» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счетом 4:3.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В составе «Авангарда» заброшенными шайбами отметились Рид Буше, Алексей Потапов, Павел Дедунов и Оливер Каски.

В составе «Северстали» — Йоонас Няттинен, Никита Гуслистов и Игорь Гераськин.

Ранее «Амур» обыграл «Барыс» и прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в КХЛ.