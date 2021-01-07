Фетисов назвал ситуацию с массовыми беспорядками в США непростой

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Вячеслав Фетисов высказался о протестной акции сторонников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, подобная история может перерасти в глобальный тренд, который коснется всех.

«Я не мог представить какое-то время назад, что в Америке такое возможно. Проблемы, конечно, есть, но нужно повнимательнее относиться к тому, что происходит в нашей жизни.

Это внутренняя проблема страны, она непростая. Только как они собираются ее останавливать?» — сказал Фетисов.

Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о протестной акции сторонников президента США Дональда Трампа.