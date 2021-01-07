Жена Малкина порассуждала на тему его скорого окончания карьеры

Анна Кастерова, жена нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, порассуждала на тему скорого окончания супругом профессиональной карьеры игрока. Об этом сообщает RT.

По ее словам, при правильном подходе Малкин сможет поиграть на высоком уровне еще пять-шесть лет.

Кастерова заявила, что ее муж уже задумывается о дальнейшем будущем и начинает проявлять интерес к разного рода бизнесам, чтобы с умом распорядиться заработанными деньгами.

Ранее сообщалось, что три игрока сборной России попали в список главных разочарований молодежного чемпионата мира 2021 года.