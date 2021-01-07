Экипаж Каргинова выиграл пятый этап «Дакар»-2021

Экипаж российского пилота «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов выиграл пятый этап ралли-марафона «Дакар»-2021.
Второе место занял экипаж пилота «МАЗ-СПОРТавто» Алексея Вишневского. Третье — пилота «КАМАЗ-мастера» Дмитрия Сотникова.
Результаты пятого этапа «Дакар»-2021:
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — 5:26.39
2. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +2.42
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +3.41
4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +10.37
5. Мартин Шолтыс («Баггира Рейсинг») — +12.07
6. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +14.26
7. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +17.11
8. Герт Хузинк («Ривальд») — +18.52
9. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +28.10
10. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +28.30.
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