| Карен Саркисян

Шведская лыжница Линн Сван сдала положительный тест на коронавирус на «Тур де Ски». Об этом сообщает SVT.

По информации источника, шведская лыжница изолирована до проведения ПЦР-теста, запланированного на 8 января.

По словам врача сборной Швеции по лыжному спорту Пера Андерссона, Сван чувствует себя отлично.

Напомним, что первого января Линн Сван стала победительницей спринтерской гонки на «Тур де Ски».

Ранее сообщалось, что российская лыжница Юлия Ступак выиграла гонку преследования на 10 км классическим стилем на «Тур де Ски».